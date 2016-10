Dia do Ecumenismo; Data é celebrada com ato ecumênico no Templo da Boa Vontade

Geral

Desde 2003, é comemorado, em 21 de outubro, o Dia do Ecumenismo, com a proposta de promover a paz e o entendimento entre os diversos campos do conhecimento e do saber, fazendo da bandeira do respeito a base para a harmonia entre os seres humanos, a união e o entendimento entre os povos. A data celebrada em várias cidades brasileiras, entre elas Brasília/DF, homenageia também o Templo da Boa Vontade (TBV), Templo do Ecumenismo Divino, inaugurado em 21 de outubro de 1989, na capital federal.

A data será marcada com um ato ecumênico a ser realizado na sexta-feira (21/10), às 19 horas, na Nave do Templo da Boa Vontade (Quadra 915 Sul – Brasília/DF), com a participação de lideranças religiosas e representantes de diversas áreas do saber humano e de organizações da sociedade civil. Depois da cerimônia, haverá o momento “Parabéns ao TBV”.

Ecumenismo para a Paz

Inaugurado pelo jornalista, radialista, escritor e diretor-presidente de Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, em 21 de outubro de 1989, o Templo da Boa Vontade, mantém suas portas abertas a todas as pessoas interessadas em usufruir de sua ambiência de paz, de tranquilidade e de seu ideal ecumênico. Considerado uma das Sete Maravilhas de Brasília, o Templo da Paz, como também é conhecido recebe anualmente mais de um milhão de peregrinos, segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF). Seus ambientes são propícios à meditação, ao recolhimento e à prece.

