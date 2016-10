Em Londrina, número de inclusões no cadastro de inadimplentes volta a cair

Economia

Ritmo de entrada no SPC cai desde o início do ano, enquanto ritmo de saída se aproxima da estabilidade

O número de inclusões no cadastro de devedores do SPC em Londrina voltou a cair em setembro (- 21,30%), a terceira maior variação negativa do ano, inferior apenas a abril (32,13%) e junho (23,70%), segundo levantamento da ACIL. A queda acumulada nos três primeiros trimestres é de 16,75%. “O levantamento vem apontando diminuição no total de ingressos na lista de inadimplentes desde o primeiro mês do ano”, lembra Marcos Rambalducci, consultor da ACIL.

Já o ritmo de encolhimento do número de exclusões do rol de inadimplentes ficou mais lento, com redução de apenas 1,03%, patamar que não era registrado desde março (-1,51%). “Este número indica uma melhora em relação aos indicadores de agosto que traziam o número de 5,9% na mesma comparação”, destacou o consultor. Com isso, no acumulado dos nove primeiros meses, a variação média foi negativa, de 5,4%.

Asimp/ACIL