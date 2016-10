Como São Francisco, levemos amor a todos

Religião

“Onde houver ódio, que eu leve o amor” (São Francisco de Assis). Porque somos filhos de Deus, levantamos esta bandeira, defendemos que vale a pena acreditar no amor. São muitas as situações de injustiça, de vingança, mágoa e decepção em nosso dia a dia, mas fazemos a escolha de reagir de maneira diferente.

Como filhos de Deus, precisamos ser promotores da paz! Por isso, em meio à guerra do mundo, Deus precisa do nosso testemunho. Ser testemunha da paz significa que o nosso coração fez a escolha por viver o amor e ser conduzido pelo Espírito de Deus. E um fruto lindo do Espírito é a mansidão. Veja que belo exemplo nosso Papa Francisco: enfrenta situações perigosas, em que seus seguranças tremem, mas ele tranquilo. Quanta santidade, quanta docilidade, quanta piedade.

O amor exige renúncia. Nós devemos amar gratuitamente a pessoa que nos traz aborrecimentos, que nos trai. Não é simplesmente renunciar a si mesmo, mas se dar para amparar, socorrer, fazer a felicidade do outro. Se alguém o persegue, você o ama. Isto é realmente do novo testamento e só é possível para pessoas cheias e conduzidas pelo Espírito Santo.

Queira ser cheio do Espírito Santo, queira amar seus inimigos, rezar pelos que o perseguem. Não basta ser filho de Deus, é preciso crescer como filho de Deus. Mesmo que você tenha um temperamento difícil, não pare nele. Deus não vai levar em conta o quanto você conquistou, mas o quanto lutou.

A quem tem Deus, nada falta, só Ele basta. Este é o segredo do Papa Francisco, de São João Paulo II e do Padre Jonas. Você pensa que eu não tive ou não tenho problemas? Tive, tenho problemas, espero continuar tendo, mas uma coisa é mais forte: “A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta”.

Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib - Fundador da Comunidade Canção Nova e presidente da Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação, em Cachoeira Paulista (SP). É um dos religiosos que mais se destacou utilizando os meios de comunicação na ação evangelizadora da Igreja Católica, na América Latina. Autor de 48 livros, CDs e DVDs, além de várias palestras em áudio e vídeo.