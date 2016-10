Palestra e workshop sobre Ecopsicologia

Educação

Na próxima sexta-feira, dia 07/10, em parceria com a Unopar, a Lumin'área promove a palestra: ECOPSICOLOGIA - Crise e Reencontro entre Psique e Ecologia com o prof. doutor da UnB, e representante da Sociedade Européia de Ecopsicologia no Brasil, dr. Marco Aurélio Bilibio.

A Palestra é gratuita e será dirigida à comunidade estudantil. Nos dias 08 e 09, sábado e domingo, acontece o workshop "DESINTOXICAÇÃO EMOCIONAL", também conduzido por ele, na Lumin'área. Mais informações: 43 9991.7003.