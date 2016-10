Artigos e Opinião

Nos últimos doze meses muitos empresários brasileiros faliram, muitos empreendedores enfrentaram substancial queda em suas vendas e precisaram demitir "pencas" de funcionários que não mereciam ser demitidos. Isso é atroz fazer... Mas é preciso... Vão-se os anéis mas ficam os dedos...

Não é fácil perder dinheiro, mesmo trabalhando arduamente.

Não é fácil enfrentar situações dessa monta, sem sentir-se fracassado.

Não é fácil superar obstáculos e dar a volta por cima... Não é fácil pensar como os muitos políticos agiram contra o povo brasileiro...

É imperioso, nesse momento de turbulência, pensar de forma inteligente. SOMOS O QUE PENSAMOS! Seu pensamento controla você todo o tempo, então pense positivo!

Olha, você que atravessa situação crítica, sabe que é comum perceber que aquele abnegado que cria a riqueza, regra geral, aproveita pouco o seu dinheiro, e eu constato isso há mais de quatro décadas. Isso ocorre porque eles tem foco em seu trabalho... a maioria já foi pobre e não deseja voltar para aquele patamar... Então trabalha muito e gasta quase nada...

Porém, quando esse criador de riquezas enfrenta caos financeiro em seus negócios, normalmente ele se sente fracassado e assume culpa que as vezes (muitas vezes), não lhe compete. E sofre por questões que não tem muito controle... Como vender algo para cliente que não tem dinheiro e está carregado de dívidas? Como, vivente?

E alguns perdem seu equilíbrio emocional!

Os familiares precisam estar atentos a atitudes comportamentais do homem ou mulher de negócios, dos provedores do lar, porque muitos não superam suas fragilidades e traumas emocionais, e se deprimem, e se desesperam, e as vezes veem no suicídio a única forma de libertação.

A todos que vivem situação semelhante, o aviso é: NÃO SEJA LOUCO!

Não imagine que a situação é por sua culpa... Esse é o primeiro passo... Entenda que no Brasil, a pilhagem governamental foi muito além do imaginável e todos, sem nenhuma exceção arcarão com o ônus desse saque nababesco. E não adianta chorar sobre leite derramado... Caca feita exige limpeza!

O segundo passo é acreditar em você próprio... Sim, encha-se de entusiasmo e faça aquilo que você sabe fazer... Faça bem feito... E peça o socorro de Deus... Seja sábio, porque a força de nosso braço com frequência não é suficiente... Você com Deus, aí sim é suficiente... É maioria absoluta! Humilhe-se a Ele... Isso é muito bom! E Deus ama sua dependência a Ele!

Trabalhe e recupere o tempo perdido. O Brasil é pródigo em produzir riquezas e nossa economia se recuperará... Eu creio! Creio muito...

O terceiro passo é tire todas as minhocas de sua cabeça... Você é um vencedor, meu prezado... Creia nisso... Vá benne?

João Antônio Pagliosa - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br