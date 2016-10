LEC: Um sonho possível

Artigos e Opinião

Não é utopia e nem proibido sonhar.

Quem não se lembra quando o Londrina Esporte Clube, conhecido também por "Tubarão" estava num estado de insolvência, perdendo inclusive, sua sede campestre, para pagamento de dívidas?

Na ocasião, as perspectivas eram sombrias e a tendência natural é que ficaria apenas na lembrança dos torcedores londrinenses, pois inquestionavelmente, foi um período nebuloso sob todos os aspectos.

O time estava na segunda Divisão do Campeonato Paranaense e, dali, um pulo definitivo para a falência.

Surgiram investidores mal intencionados que pretendiam dar o "tiro de misericórdia", visando é claro, tirar mais alguns dividendos sem fazer nada. Nesse momento surgiu o empresário Sérgio Malucelli que, com muito custo, inclusive, enfrentando a desconfiança de boa parcela de torcedores, passou por inúmeras fases até assumir a responsabilidade em recuperar o clube.

Não foi fácil. Iniciando essa tarefa árdua, Malucelli escolheu de forma criteriosa o presidente e, a seguir, o técnico Cláudio Tencati, por sinal o mais longevo comandante de times dirigidos no país. Um detalhe que poucos sabem. Veio um outro técnico no lugar do Tencati e Malucelli percebeu, pois traçara planos predeterminados com o treinador até então do Cianorte. A nosso ver Claudio Tencati é um estudioso dedicado do futebol. Há pouco tempo chegou a adoecer, devido sua atuação incansável diante da responsabilidade que assumiu. Mas, está levando de vencida essa empreitada meritória.

Em sua trajetória, salvo algum engano, colocou a agremiação na elite do futebol paranaense, foi campeão do interior por três vezes e paranaense, depois de duas décadas, com uma trajetória vitoriosa, obtendo inúmeras conquistas até alcançar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Por quê não pensar mais alto? Nesse campeonato, entre altos e baixos - por sinal muito equilibrado -, o Londrina poderá perfeitamente conseguir acesso à Série A. E no próximo ano, não vamos dizer que pode ficar entre o G-4 - e é possível - mas, atingir um estágio que possa disputar a Sul-Americana, uma competição internacional. Trata-se de um sonho perfeitamente possível, pois conta com uma direção responsável que poderá proporcionar muitas alegrias aos torcedores do Tubarão. Vamos aguardar para conferir.

Edilson Elias é jornalista, escritor, historiador do Paraná e diretor presidente do jornal FATOS DO PARANÁ® - Londrina - edilsonelias@yahoo.com.br