LEC encara o Bahia esta noite no estádio do Café

Londrina E.C.

Depois da boa atuação do time no último sábado contra o Oeste de Itápolis, o Tubarão vai em busca de mais uma vitória hoje ás 19h15 contra o Bahia, sexto colocado na tabela.

O último jogo convenceu até os mais pessimistas, o torcedor do LEC que há tempos não via o alviceleste marcar mais de dois gols em uma partida, pode enfim comemorar. A boa fase faz com que o time chegue confiante para encarar o Bahia nesta noite, pela 29ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória diante dos baianos significa uma garantia de permanência no G4, lugar tanto desejado pelo time e que escapou do Tubarão algumas vezes. Sem contar que uma vitória daria uma confiança a mais para o Londrina, que logo depois encara o Vasco, líder do campeonato com 51 pontos.

Os ingressos antecipados custam R$ 25 a arquibancada e R$ 40 o setor coberto, proprietários de cadeira cativa pagam R$ 25. De acordo com a diretoria, para o sócio tubarão não é necessário retirar o ingresso especial, mas é preciso apresentar documento na entrada do Café. Crianças até 12 anos não pagam para a arquibancada. Não haverá venda online dos ingressos para essa partida.

PONTOS DE VENDA

-Boulevard Londrina Shopping - Quiosque do Tubarão - andar térreo do shopping – Av. Theodoro Victorelli, 150. Sábado até às 22h.

- Karilu

o Av. Celso Garcia Cid, 836;

o Shopping Quintino;

o Shopping Com-Tour;

o Super Muffato da Av. Madre Leônia Milito.

-Tato Presentes – Catuaí Shopping Center.

-Suplementus - Av. Higienópolis, 210.

-Bilheteria do Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) - Av. Jorge Casoni, 1900.

-Posto Alvi Celeste – Rua: Quintino Bocaiúva, 300.

-Óticas Diniz

Em Londrina

- Av. São Paulo, 187.

- Av. Souza Naves, 158.

- Rua Sergipe, 428.

- Av. Bandeirantes, 666.

- Av. João Candido, 100.

- Shopping Saul Elkind.

Em Cambé

- Av.Inglaterra, 753

Em Arapongas

- Av. Arapongas, 580.

Redação JU