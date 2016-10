Sebrae/PR abre inscrições para Agentes Locais de Inovação no Norte do PR

Paraná

Serão selecionados 13 candidatos para capacitação, sendo 9 para trabalho em campo por um período de até 30 meses e 4 para cadastro reserva; as inscrições poderão ser feitas até 7 de outubro

Estão abertas, até 7 de outubro, as inscrições para captação de novos bolsistas para atuarem no Programa ALI – Agentes Locais de Inovação. As bolsas, no valor de R$ 3.400,00 mais R$ 600,00 de ajuda de custo, são oferecidas por meio de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Sebrae Nacional e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No Norte do Paraná serão selecionados 13 candidatos para a capacitação. Dentre eles, nove já começarão o trabalho de campo em novembro deste ano e os demais formarão um cadastro reserva. As vagas disponíveis são para as regiões de Londrina, Apucarana, Jacarezinho e Arapongas.

O objetivo do Programa, que neste ciclo terá duração de 31 meses - sendo o primeiro para treinamento - é capacitar profissionais recém-formados em diversas áreas para promover a prática continuada de ações de inovação nas empresas de pequeno porte, por meio de uma orientação proativa e personalizada, com supervisão do Sebrae/PR. Podem participar do processo seletivo para a região Norte do Paraná profissionais formados nas engenharias de Alimentos, Produção, Industrial, Mecânica, Ambiental ou Civil; Marketing, Administração, Desenho Industrial, Arquitetura e Economia.

O Programa ALI, que existe desde 2008 e possui abrangência nacional, se tornou uma ação de referência no mercado e já está consolidado como um diferencial de estratégia e competitividade para os pequenos negócios. Em todo o Paraná são oferecidas 60 vagas, sendo 40 para início imediato e o restante para formação de cadastro reserva. Os novos agentes serão capacitados pelo Sebrae para prospectar, analisar, avaliar e acompanhar pequenas empresas, apresentando soluções para gerar impactos positivos em gestão, na melhoria de produtos e processos e identificação de novos mercados.

O consultor do Sebrae/PR e gestor do programa nos segmentos de Agroindústria e Vestuário no Norte do Paraná, José Henrique Martins, destaca que, para os recém-formados, o Programa ALI é uma ótima oportunidade de aplicar na prática o que aprenderam na graduação. “O ALI atua como uma ponte entre o Sebrae e as empresas. Ele fomenta, incentiva e orienta processos de inovação”, explica. Ele destaca que é um trabalho muito prático e dinâmico, que exige muito conhecimento, informação e bom relacionamento com os empresários.

O edital completo e o formulário de inscrição já estão disponíveis no site da RH Nossa Gestão de Pessoas, empresa responsável pela seleção dos agentes junto ao Sebrae/PR. Poderão se inscrever recém-formados, com até três anos de conclusão do curso. O processo seletivo será realizado em três etapas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira uma avaliação de conhecimentos, por meio de provas objetivas e discursivas. A segunda etapa constará na análise documental dos aprovados na primeira etapa, e a terceira será uma avaliação técnica-situacional, quando os selecionados serão analisados individualmente e em grupo por uma banca examinadora.

Experiência

A engenheira de alimentos Melina Aparecida Plastina Cardoso encerra agora em outubro o seu ciclo como Agente Local de Inovação que, para ela, foi de muito aprendizado. “O Sebrae me deu a oportunidade de conhecer outras áreas, como administração, produção, marketing, finanças. Foi muito enriquecedor”, avalia. Ela brinca que, se fosse possível, renovaria a bolsa para continuar no programa. “Foi a melhor experiência que tive na carreira até então”, assegura. Como ALI, ela diz ter aprendido a ter disciplina e flexibilidade, além de planejamento e muito foco no trabalho.

Hoje empresário e consultor, Felipe Sicorski, graduado em Sistemas de Informação, participou do Programa ALI no ciclo de 2012 a 2014. Segundo ele, o trabalho representa uma oportunidade de fazer muito networking. “No decorrer do programa eu fiz especializações e capacitações e resolvi abrir a minha própria empresa no ramo de consultoria”, conta. A experiência como Agente Local de Inovação foi fundamental para o desenvolvimento profissional de Sicorski, que hoje atua como consultor credenciado do Sebrae e presta serviços para a entidade.

Informações

Todas as informações do processo seletivo, como cronograma de avaliações, os documentos necessários e temas de estudo, estão disponíveis no edital publicado na íntegra no site da Nossa Gestão de Pessoas [http://www.rhnossa.com.br], assim como os resultados e convocações. Mais informações podem ser obtidas exclusivamente pelo e-mail ali2016@rhnossa.com.br. A divulgação do resultado final está prevista para 21 de outubro.

Asimp/Sebrae/PR