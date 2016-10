Blogueira Priscila Sabino vem se destacando no comando de seu programa

Social

Com duração de quase duas horas ao vivo, a blogueira Priscila Sabino, vem dando o que falar no comando do programa de rádio ‘De Olho na Dica, By Priscila Sabino’.

Com muito bom humor e espontaneidade, a loirinha que é formada em comunicação social e adora ficar antenada em todas as novidades da moda, beleza e eventos, faz de seu canal um bate papo completamente descontraído, como se estivesse na sala de estar de sua casa, rodeada dos amigos.

Toda esta espontaneidade, tem rendido altos picos de audiência e que vem crescendo a cada semana o sucesso do programa, o qual sempre recebe outras blogueiras e convidados especiais, todas às quintas-feiras com início às 23 hs. Para acompanhar o programa em tempo real, basta baixar o aplicativo no PlayStore ‘Rádio Exclusiva FM’ ou acompanhar na Live do Facebook da Rádio.

O sucesso do programa, fez com que a apresentadora agendasse um encontro com algumas blogueiras e influenciadoras para comemorar seu aniversário, onde junto com a amiga Priscila Lirow, YouTuber e Blogueira, uniram o útil ao agradável, para conhecerem seus leitores e estarem mais próximas dos seguidores.

Priscila que além de apresentadora, também é empresaria, de tanto gostar do universo feminino, criou em 2015 um blog onde compartilha várias dicas e passou a ditar moda para o público que lhe acompanha nas redes sociais.

