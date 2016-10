Alunos da Unopar confeccionam travesseiros aromáticos para idosos em Londrina

Londrina

Artigos foram doados ao Lar das Vovozinhas

Com o objetivo de aliar teoria e prática, os estudantes do curso de Design de Moda da Unopar de Londrina desenvolveram no último mês, uma atividade especial: a confecção de travesseiros aromáticos para idosos do Lar das Vovozinhas. Ao todo, os alunos produziram 36 peças, que foram doadas para a instituição em Londrina.

A atividade foi dividida em três grupos de trabalho, formados por alunos veteranos e calouros. “Um grupo preparou os enchimentos dos travesseiros com fragrância e espuma, outro produziu as estampas, e o terceiro time ficou responsável pelos cortes, costuras e finalização das fronhas”, explica a professora e coordenadora do curso de Design de Moda da Unopar, Lilia Paula Simioni Rodrigues.

Asimp/Unopar