Argentinos conquistam o Londrina Juniors Cup

Esportes

O sábado de sol (01/10) foi especial para os argentinos nas quadras do Londrina Country Club. Os hermanos conquistaram o título na categoria 18 anos, que vale pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).

No masculino, Juan Pablo Grassi bateu o peruano Javier Sanchez, por 2 sets a 0 (duplo 6/3) e celebrou bastante a conquista. “É muito gratificante para mim. A princípio, não me sentia muito bem, mas fui melhorando e superando rodada a rodada, até poder chegar à decisão e conquistar este título importante. Estou muito feliz com esta conquista”, afirmou.

No feminino, Paula Baranano bateu a brasileira Vitória Okuyama também por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/0.

A final do 14 anos feminino também foi disputada na manhã deste sábado (01/10). Foi um duelo entre curitibanas e xarás. Maria Eduarda Goes levou a melhor sobre Maria Eduarda Mauad por 2 a 0 (6/1 e 6/0). Na final dos 12 anos masculino, José Neto foi o campeão ao bater na final Murilo Burckwardt por 2 a 0 (6/3 e 6/4).

Na sexta, João Duleba fez 2 sets) x 0 em Gabriel Constantino, com parciais de 6/2 e 7/5 na final dos 14 anos masculino. Nos 16 anos, Jackson Xavier também fez 2 a 0 em Gustavo Cunha (6/0 e 6/2). Já no feminino, Namie Izago fez 2 sets a 1 em Júlia Garanhani (parciais 6/3, 2/6 e 6/1) e ficou com o título.

Rafael Souza/Londrina Country Club