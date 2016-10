EcoBike Courier chega a Londrina

Esportes

A maior empresa de entregas sustentáveis do Brasil, inaugura sua segunda unidade na capital paranaense

A EcoBike Courier, empresa responsável em oferecer serviços de entrega express realizados por ciclistas, já contribui com um trânsito sustentável e menos caótico também na segunda maior cidade do Paraná.

Fundada em 2011, a empresa já está presente na grande São Paulo(SP), Santos(SP) Rio de Janeiro(RJ), Belo Horizonte(BH), Blumenau(SC), Curitiba(PR), Porto Alegre(RS), Cascavel (PR) e Recife (PE) e pretende expandir em 85 unidades até o ano de 2019. Além do benefício que apresentam sobre as motos no quesito ambiental, por dispensar a utilização de combustíveis e evitar a liberação de outros poluentes, as bicicletas são um meio de transporte mais viável também, quando se pensa em custos - valor do veículo e combustível.

“Quanto mais trechos de ciclovias e ciclofaixas existirem na cidade melhor para o meio-ambiente, para os ciclistas e para as empresas que se preocupam com a responsabilidade social, como é o nosso caso”, comenta Gustavo Orasmo sócio proprietário da unidade.

Atualmente o seu portfólio de clientes conta com empresas como: TNT, HCor, BRMalls, Amil, Panvel, Natura, Boticário, SESC SP, Seguros Unimed e mais outros 100 clientes de diferentes segmentos do mercado. Com o know how adquirido em Curitiba, cidade que sedia a primeira unidade, a empresa conta com bikers distribuídos em pontos estratégicos de cada região, que pedalam em média 80 km/dia e ainda proporcionam o benefício da redução de 30% nos custos do serviço, quando comparado aos tradicionais.

