Prefeito de Cambé visita obra do novo reservatório da Sanepar

Investimento de R$ 7,645 milhões garante melhoria no abastecimento da região

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo R$ 7,645 milhões para ampliar o sistema de reservação de água em Cambé. O prefeito João Pavinato visitou a obra do novo reservatório na última quinta-feira (29). A obra inclui a construção de duas estações elevatórias e garante melhoria no abastecimento em toda a cidade, prevendo atendimento de bairros de Rolândia no futuro. Mais de mil empregos estão sendo gerados.

O prefeito elogiou a qualidade dos serviços prestados pela Sanepar no município e lembrou que a obra em Cambé é uma sequência da duplicação do sistema de abastecimento integrado que atende Londrina também. “Sabemos que água em quantidade e qualidade impulsiona o crescimento da cidade. Estamos muito contentes com o bom serviço da Sanepar e agora, ainda mais, com esta obra tão importante para a população”, afirmou.

O novo reservatório tem capacidade para armazenar 7,2 milhões de litros de água e amplia o Centro de Reservação Esperança, que tem dois outros reservatórios. No total, a capacidade do sistema local irá aumentar 70%.

O gerente geral da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Sérgio Bahls, diz que a obra em Cambé representa segurança para abastecer a região metropolitana. “Aqui, vai ficar a base para os motores que, no futuro, irão atender parte da cidade de Rolândia”, comenta. “Estamos com um enorme parque de obras na região. O governador Beto Richa não para de investir no Paraná e quem ganha é a população”, destaca.

Também visitaram a obra da Sanepar o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, José Ruiz Rodrigues, e o secretário de Obras, em exercício, Diego Francisco de Carvalho, e os gerentes da Sanepar, Luiz Nacayama (Obras) e Antônio Gil Gameiro (Industrial).

Giovanna Migotto da Fonseca Galleli/Asimp