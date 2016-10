Londrina sedia evento esportivo com mais de 20 modalidades

Esportes

O Vital Sport acontece dia 15 de outubro, comemorando cinco anos da loja Decathlon na cidade

Londrina vai sediar no dia 15 de outubro o evento Vital Sport, com mais de 20 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente para quem quiser praticar ou experimenta-las pela primeira vez. A lista de modalidades inclui Jiu-jitsu; Judô; Boxe; Muay Thai; Taekwondo; Capoeira; Ballet; Alongamento e Funcional; Corrida; Futebol; Basquete; Beach Volei; Tênis; Tênis de mesa; Beach Tenis; Badminton; Arco e flecha; Escalada; Slackline; Equitação; Ciclismo; Patinação (Roller) e Mergulho.

O Vital Sport acontece em vários países, com promoção da rede multinacional varejista Decathlon. Em Londrina, o evento comemora o aniversário de cinco anos da marca na cidade e acontece na área do estacionamento da loja, na Avenida Madre Leônia Milito.

Segundo Gustavo Pisati, diretor da Decathlon Londrina, o Vital Sport vai ocupar cerca de 2 mil m2, oferecendo a estrutura necessária para a prática das modalidades anunciadas, incluindo, por exemplo, tatame, piscina, parede de escalada, quadra de areia e até cavalos para equitação. Haverá também food trucks e tendas. Em todas as modalidades os participantes serão acompanhados por profissionais, sendo que parte das atividades estarão disponíveis durante todo o evento e outras serão programadas.

“O objetivo do Vital Sport é de oferecer à comunidade local a possibilidade de descobrir e praticar esportes de forma totalmente gratuita, num ambiente lúdico, entre amigos e familiares”, explica Pisati. A estimativa de público é de aproximadamente quatro mil pessoas entre o período das 9h às 17h. A loja funcionará normalmente até às 22h.

No Brasil, o evento já aconteceu nas cidades de Ribeirão Preto, Sorocaba, Goiânia e São Paulo, nas lojas da Raposo Tavares e Lar Center, contando com grande participação do público em geral, tanto no caso de esportistas regulares - seja praticando seu esporte de origem ou descobrindo uma nova modalidade – quanto de crianças, famílias e pessoas interessadas em passar um dia diferente com atividades ao ar livre.

Dicas

Para aproveitar bem o Vital Sport, a organização orienta o uso de roupas e calçados leves e confortáveis, adequados para a prática esportiva. No caso da experiência de mergulho será necessário levar roupa de banho. Os acessórios específicos de segurança para as modalidades que os necessitem serão fornecidos sem custo aos participantes. Em caso de chuva o evento fica automaticamente transferido para o final de semana seguinte.

Cinco anos de Decathlon em Londrina

Maior rede multinacional varejista de artigos esportivos, a Decathlon está comemorando cinco anos na cidade de Londrina. A loja oferece aos clientes mais de 4 mil produtos em 55 modalidades esportivas.

Além das grifes internacionais de renome, comercializa 20 marcas próprias que respondem pela maioria dos produtos vendidos nas lojas. Denominadas Marcas Paixão, elas são desenvolvidas por uma equipe de engenheiros e designers próprios do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Decathlon, que se dedicam integralmente ao desenvolvimento de produtos e à inovação no esporte.

Cristina Luchini/Asimp