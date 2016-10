Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 05/10/2016

Primeira Leitura (Gl 2,1-2.7-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 1catorze anos mais tarde, subi, de novo, a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo.2Fui lá, por causa de uma revelação. Expus-lhe o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da Igreja, para não acontecer estivesse correndo em vão ou tivesse corrido em vão.7Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. 8De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. 9Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da Igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. 10O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda solicitude. 11Mas, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura.12Com efeito, antes que chegassem alguns da Comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados.13E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. 14Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: “Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus?”

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 116)

— Ide por todo mundo, e a todos pregai o Evangelho!

— Ide por todo mundo, e pregai o Evangelho!

— Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o!

— Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel!

Evangelho (Lc 11,1-4)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

1Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: “Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos”. 2Jesus respondeu: “Quando rezardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino. 3Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, 4e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação’”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Repartamos o pão com nosso próximo

A nossa oração tem de ser sempre assim para exaltar o coração de Deus, para repartir o Pai que temos, o pão que Ele nos dá com os outros

“Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos” (Lucas 11,1).

Muitos discípulos de Jesus se aproximam d’Ele e fazem um dos pedidos mais importantes dentre tantos que Ele escutou: “Senhor, ensina-nos como devemos rezar!”.

Na verdade, até queremos rezar, temos vontade de rezar, porém não sabemos como…Quantas vezes você já chegou na igreja ou na capela e disse: “Meu Deus, como irei rezar? Como posso falar com Deus?”.

Mas quem nos ensina a rezar é o próprio Senhor! Pensamos que, para rezar, existe uma fórmula que se transforma numa oração escrita para rezarmos todos os dias.

A oração do ‘Pai Nosso’ é a oração mais bela, mais profunda, porque é a oração que o próprio Senhor nos ensinou. No entanto, o Pai Nosso, é antes de tudo, um modo de nos relacionarmos com Deus. Veja bem: primeiro a oração nos ensina a chamar Deus de ‘Pai’. O nosso relacionamento com Deus é de filho para com o Pai, não é de escravo para com o senhor ou de uma pobre criatura com um Deus distante e desconhecido.

É intimidade e proximidade. “Ele é meu pai!”. É belo demais nos dirigirmos a Ele! A importância é de que, primeiramente, tomemos consciência de que somos filhos e não somos filhos distantes; só somos distantes porque às vezes nós mesmos mantemo-nos assim.

Deus está tão próximo de nós que podemos chamá-Lo de Pai! Jesus O chamava: “Meu Pai! Aba Pai!”.

Aprendemos também na oração, que ela não pode ser egoísta. Às vezes a criança diz: “O pai é só meu!”, “A mãe é só minha!”. Mas Deus é Pai de cada um de nós e, por Ele, nós louvamos, glorificamos, santificamos e respeitamos o nome d’Aquele que é nosso Pai e pedimos: “Pai, que o Seu Reino esteja aqui presente, esteja acontecendo no meio de nós! Que o Seu nome seja santificado!”.

Pedimos também ao Pai que nos dê o pão de cada dia, mas não é um pão só para mim ou para minha família. É o pão nosso. Por isso, se o Pai é para todos, o pão que temos também é para ser dividido com todos.

É um erro quando a pessoa reza para que não falte nada em sua casa e pede: “Pai Nosso, dê o sustento para minha família, para minha casa!”. Tudo o que Deus nos dá, tudo o que temos em nossa casa é para repartirmos com aqueles que não têm.

Tome cuidado com o erro da ignorância humana, que acredita que a providência de Deus é Ele providenciar para mim e ao outro não, porque Ele não providenciou. É um erro grotesco de nossa parte, é uma ilusão do egoísmo e da soberba humana acharmos que aquilo que adquirimos é só para nós. “É fruto do meu trabalho! É fruto do meu esforço!”.

Você não pediu para o Pai te dar o pão? Você não pediu ao Pai para abençoar tudo que você tem? Este seu Pai, é Pai de todos nós. Por isso, não é justo nem sensato o filho que só pensa em si e não é capaz de repartir o que tem com os outros.

Não posso pensar que uma pessoa que tem a mesa farta para comer é capaz de desperdiçar comida, jogá-la fora e não lembrar de repartir tudo o que tem com aqueles que nada tem. Oração mal rezada é fruto de um egoísmo e se torna uma oração não vivenciada.

Reze: “Pai, perdoa os nossos pecados e nossas ofensas, porque assim também nos comprometemos a perdoar a quem tenha nos ofendido e, por favor, meu Pai, não nos deixeis cair na tentação”.

A nossa oração tem de ser sempre assim para exaltar o coração de Deus, para repartir o Pai que temos, o pão que Ele nos dá com os outros.

Que Deus nos proteja, que nos livre de todo o mal e nos guarde sempre em Seu coração!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn