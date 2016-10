Alunos realizarão visitas nos Lagos Norte e Igapó

Meio Ambiente

Colégio Marista desenvolve projeto de Educação Ambiental com Escola Estadual

Os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Londrina estão desenvolvendo um projeto de educação ambiental em parceria com a Escola Estadual Monsenhor Escrivá sobre os processos de degradação e preservação dos recursos hídricos na área urbana de Londrina.

O projeto interdisciplinar, que reúne as disciplinas de Geografia, Língua Portuguesa e Ciências, tem o objetivo de identificar a disponibilidade de recursos hídricos na área urbana de Londrina, os problemas ambientais nas bacias hidrográficas dos Ribeirões Lindóia e Cambé, e promover a consciência e responsabilidade socioambiental.

Segundo o professor de geografia do Colégio Marista, André Fernandes de Oliveira, a ideia surgiu em contato com o professor Renato Carlos Duarte da Escola Estadual Monsenhor Escrivá, e o projeto e as aulas foram desenvolvidas em parceria. “Os alunos vão refletir que, independentemente de onde você estuda, os problemas ambientais são comuns a todos”, acredita.

Após realizarem pesquisas em aula, nos dias 3, 6 e 10 de outubro acontecerão estudos do meio com visitas aos lagos Norte e Igapó e outros espaços, e os alunos farão uma análise a partir de um roteiro, observando questões sobre o uso do solo,uso consciente dos recursos hídricos, assoreamento, preservação da mata ciliar em áreas urbanas e responsabilidade socioambiental.

No fim do projeto, um mural com fotos, informações coletadas nas atividades de campo e propostas para amenizar os problemasserá elaborado pelos alunos Maristas e apresentado e exposto na Monsenhor Escrivá e vice-versa. Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos Maristas estão arrecadando livros, que serão doados para a biblioteca da Escola Estadual Monsenhor Escrivá ao término da atividade.

Asimp/Grupo Marista