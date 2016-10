Fabricante de alimentos de Sertanópolis está entre as 150 melhores do Brasil para Trabalhar

Cidades

Pela quinta vez, o Moinho Globo, de Sertanópolis, está entre as 150 Melhores Empresas do Brasil para Trabalhar, segundo o guia Você S/A, edição 2016. A premiação foi divulgada na última segunda-feira, dia 03, e o Moinho Globo foi destacado no setor Agronegócios, ao lado de Monsanto, Bunge, Usina Coruripe e Agro Amazônia.

Esta é a quinta vez que a fabricante de produtos alimentícios integra o guia das 150 Melhores para Trabalhar. No último mês de agosto, a empresa também foi laureada pelo instituto Great Place To Work (GPTW) como uma das melhores para se trabalhar no país, em guia publicado pela Revista Época.

Na reportagem sobre a empresa, o guia da Você S/A destaca o clima de companheirismo e a transparência que agrada os funcionários e faz com que eles se comprometam com o trabalho, além do pacote de benefícios oferecido, que vai desde pães frescos todos os dias para levar para casa até plano de saúde estendido à família. A construção do Residencial Globo, com 141 casas para funcionários a um custo 30% menor que o de mercado, também é citada como ponto positivo da indústria.

A solenidade de entrega da premiação do Guia 2016 Você S/A - As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar - aconteceu em São Paulo, na Sala São Paulo, dia 03 de outubro. O Moinho Globo foi representado por seu presidente Giancarlo Venturelli e pelo gerente comercial Robison Pissoloto.