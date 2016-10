Colégio Universitário realiza grande Feira de Empreendedorismo Social no sábado (08/10)

Educação

O Colégio Universitário realiza no sábado, dia 08 de outubro, das 9h às 12h, nas quadras da Instituição, a tradicional Feira de Empreendedorismo Social, a Galeria dos Sonhos. O evento, aberto aos pais e familiares, é uma mostra de trabalhos realizados dentro da Pedagogia Empreendedora, com alunos da Educação Infantil (Unikids), Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Como 2016 é o Ano Internacional do Entendimento Global, a Galeria dos Sonhos atuará no segmento de Erradicação da Pobreza, proposto pela Unesco.

Durante a feira de empreendedorismo social, os alunos terão estandes, onde apresentarão e venderão seus produtos ao público presente. O dinheiro arrecadado ajudará as seguintes entidades: Hospital do Câncer, Hospital Infantil, Alas de Aleitamento, Fisioterapia e Queimados do Hospital Universitário, ILECE, Associação Flávia Cristina, Missão Casa Verde, SOS Vida Animal, Toque de Amor, CMEI Water Okano, Lar das Vovozinhas e Meninas de Vitória.

Na Galeria dos Sonhos também funcionará o tradicional Bazar de Garagem, com a venda de roupas, calçados, brinquedos e objetos de decoração. Os itens foram arrecadados por meio de campanha entre alunos, pais, amigos e comunidade no geral. A renda do bazar será revertida para compra de fraldas para o Hospital do Câncer de Londrina.

Micheli Monge/Asimp