A Paranaense Raissa Santana é a nova Miss Brasil BE Emotion

Paranaense entra para a história como a segunda mulher negra a representar o país no Miss Universo

Raissa Santana vence o maior concurso de beleza do país. A representante do estado do Paraná foi eleita Miss Brasil BE Emotion 2016, na noite deste sábado, 01/10, e coroada pela Miss Brasil 2015, Marthina Brandt. A atração foi transmitida ao vivo e em rede nacional pela Band e apresentada por Dani Suzuki e Cássio Reis, direto do Citibank Hall, na cidade de São Paulo. A emissora também disponibilizou o programa no portal www.band.com.br e no aplicativo para celular do canal.

Modelo e estudante de marketing, a jovem de 21 anos é natural da cidade de Umuarama e entra para a história do concurso como a segunda mulher negra a receber o título - Deise Nunes foi a primeira representante da beleza negra brasileira, no ano de 1985. Nos bastidores, Raissa não conteve a emoção. “Parece que estou em um sonho. Eu estou muito emocionada e alegre por ter conquistado o título e realizado tudo o que eu desejei. Quero incentivar e mostrar para outras meninas o quanto elas podem também”, disse minutos após a coroação.

Raissa foi muito elogiada nas redes sociais desde o começo da noite, que começou com 27 candidatas (depois com número reduzido a 15, depois a 10 candidatas, diminuído para cinco misses para, finalmente, a competição ser decidida entre três finalistas). Ela venceu o desafio Ellus – montar um look em apenas 30 segundos com peças da marca. E também ganhou o desafio de maquiagem BE Emotion. As representantes dos estados brasileiros abriram o desfile em traje casual, fizeram o tradicional desfile de maiô e biquíni e fecharam a atração com o tradicional desfile de gala. Nos momentos finais do concurso,a Miss Paraná conquistou os jurados e superou as representantes do Rio Grande do Norte (Danielle Marion) e Maranhão (Deise D’Anne), que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. “Foi muito legal ter visto o crescimento da Raissa durante todo o processo da competição; ela foi ganhando um brilho muito grande, ganhou todas as provas do concurso e estava muito bem preparada”, destacou a diretora geral do projeto, Karina Ades.

A versão 2016 da tradicional coroa da vencedora leva a assinatura de Renata Bessa – que foi eleita miss, em 1995, quando representou Minas Gerais. A designer de joias homenageou os 80 anos da primeira Miss Brasil da história da competição em nosso país: Martha Rocha – eleita em 1954 e que ficou conhecida mundialmente. Entre diversas pedras usadas para a confecção da peça, destaque para a utilização da pedra preciosa Azul que, por conta de sua beleza, foi denominada Martha Rocha. A coroa é composta por 26 gotas de Martha Rocha facetadas, representando os 26 estados brasileiros, e uma gota maior e central, para homenagear a nova eleita Miss Brasil Emotion, Raissa Santana.

Raissa também ganhou uma viagem para a Itália, onde terá a oportunidade de conhecer a fábrica da GAMA – fabricante dos produtos BE Emotion - e um conjunto em ouro branco cravejado de brilhantes e gemas de topázios da Vivara. Ela também levou para casa um automóvel Kia Picanto 2017 zero km, um contrato com a Polishop no valor de R$ 100 mil e uma viagem para Cartagena, na Colômbia, com direito a acompanhante, oferecida pela Brazil Exclusive.

A empresa KPMG Assurance Services Ltda, representada por dois auditores independentes, foi responsável pela apuração dos votos de todos os jurados. Na bancada, os estilistas Ricardo Almeida e André Lima, as jornalistas Mônica Salgado e Leila Schuster, a diretora criativa da Ellus Adriana Bozon, a modelo Camila Hansen, o fotógrafo Fábio Bartelt, o beauty artist Ricardo dos Anjos, a artista plástica Nina Pandolfo, Wanderley Nunes e a cantora Paula Lima que, além de compor o time de jurados, também embalou os presentes numa apresentação contagiante durante o desfile de biquíni tropical.

Cátia Rejane/Asimp

