Municípios de Marmeleiro e Ibiporã ganham novas pontes

Cidades

As cidades de Marmeleiro, no Sudoeste do Estado, e Ibiporã, na região Norte, irão ganhar uma nova ponte cada. As obras são frutos de termos de cooperação assinados entre a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná e as prefeituras. Os investimentos do Governo do Paraná nas obras somam R$ 262 mil.

Pelos termos de cooperação, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) transporta e a coloca as vigas pré-moldadas para a construção das pontes. As prefeituras ficam responsáveis pela concretagem final, além de todo o trabalho de sondagem de onde a obra será feita e execução das cabeceiras e aterros.

Em Marmeleiro, a nova estão em construção sobre o Rio Santa Rita. O DER concluiu o transporte e o lançamento das 20 vigas que farão a sustentação do tabuleiro por onde passarão os carros.

Além das vigas, foram transportadas 171 lajotas que formarão a pré-laje e 22 guarda-rodas de 30 centímetros para proteger os carros. O valor do termo de cooperação é de R$ 114 mil. A concretagem deve ser finalizada esta semana, etapa de responsabilidade da Prefeitura de Marmeleiro.

Em Ibiporã, a ponte será construída no Ribeirão Lindoia. A previsão é que o transporte das vigas seja concluído nesta semana. Serão 20 vigas de 15 metros de comprimento, além de 266 lajotas para a pré-laje e 28 guarda-rodas. O valor de termo de cooperação é R$ 148 mil. A concretagem deve ser finalizada até o fim deste mês.

AEN