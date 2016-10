Richa participa da Expocop e enaltece agronegócio do Paraná

Agronegócio

O governador Beto Richa participou na terça-feira (4) da abertura oficial da 19ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Cornélio Procópio (Expocop). O evento é promovido pela Sociedade Rural da Região de Cornélio Procópio, acontece no Parque de Exposições Arthur Hoffig e tem com o tema nesta edição “A propriedade Rural na Produção de Alimentos”. A previsão da organização é receber até 50 mil pessoas durante a feira, que segue até o domingo (09).

A agricultura e a pecuária formam a principal base da economia da região Norte e, com o uso de tecnologia, a produtividade dobrou nos últimos anos, principalmente nas lavouras de grãos. As atividades da Expocop, em especial a série de palestras de especialistas, buscam difundir conhecimentos, tecnologias e serviços entre produtores e lideranças da agropecuária regional. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade da região.

O governador enalteceu a agropecuária da região, a sua contribuição para o desenvolvimento do Paraná e o apoio do governo estadual para o fortalecimento do setor. “Atuamos próximos a entidades como a Federação da Agricultura do Paraná, Federação dos Trabalhadores do Agricultura do Paraná e Ocepar”, disse Richa. “Graças à produção agrícola conseguimos amenizar os efeitos da crise nacional”, afirmou.

Ele citou a agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que oferece financiamento ao agronegócio. O banco bateu recorde de financiamento para as cooperativas agropecuárias nos últimos cinco anos. “Nosso governo foi o primeiro a aportar recursos substanciais, de R$300 milhões, para capitalizar o BRDE e capacita-lo a financiar o setor produtivo”, disse Richa.

Foram ressaltadas a contratação de 143 técnicos para o Instituto Emater, aprovados em concurso público. O governador também falou sobre as Patrulhas do Campo e a adequação de 3.500 quilômetros de estradas rurais do Paraná. Ele também ressaltou os investimentos no Porto de Paranaguá. “Hoje temos mais eficiência e agilidade nas operações portuárias. Temos trabalhado fortemente para garantir desenvolvimento e geração de empregos no Estado”, afirmou.

Próximos

O presidente da Sociedade Rural da Região de Cornélio Procópio, Oswaldo Trevisan, também enfatizou o apoio do Governo do Governo do Estado. “Temos trabalhado cada vez mais próximo do produtor”, afirmou ele.

O programa de distribuição de calcário agrícola para correção de solos de pequenas propriedades, a aquisição de alimentos e a compra de merenda escolar foram mencionadas pelo secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. Ele lembrou que a agricultura familiar recebe forte apoio com a compra de produtos para os alunos da rede estadual de ensino.

Em 2010, o investimento nesta área foi de R$ 3 milhões. Neste ano o governo investe R$ 38 milhões na aquisição de frutas, legumes e hortigranjeiros, beneficiando 22 mil pequenos agricultores. Foram aplicados R$ 106 milhões nos últimos seis anos.

“Há, também, um trabalho forte da Adapar em sanidade animal e vegetal, principalmente em hortigranjeiros e olericultura e em produção de soja e milho”, disse Ortigara. “Essa feira é um espaço para demonstrar a pujança e a força do campo”, afirmou.

Para a prefeita de Cornélio Procópio, Aurora Fumie Doi, a Expocop é importante para a região e já está integrada ao calendário do Estado do Paraná. “Além de proporcionar eventos culturais no município, também traz conhecimento, troca de experiências e de vivências entre os agricultores, tanto os grandes quanto os pequenos. É a grande parceria do Governo do Estado, que permite que a agricultura do Paraná se destaque no cenário nacional e mundial. O governo tem garantido aos municípios da região grandes investimentos na agricultura, principalmente na liberação de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos e no fomento à agricultura de uma maneira geral”, disse ela.

Presenças

Participaram da abertura do evento o diretor da Copel Telecomunicações, Adir Hannouche; a prefeita de Leópolis e presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunop), Clea Bernardes; o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Moacir Sgarione; e o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.

AEN