Campanha dedicada à saúde da mulher é lançada em Curitiba

Saúde

O Governo do Estado aproveita o Outubro Rosa para chamar a atenção da mulher paranaense com a campanha ‘Você é uma só. Use o tempo a seu favor’. No mês dedicado à prevenção do câncer de mama, além do cuidado com a saúde, a mensagem também destaca a importância de separar um tempo para o lazer e o bem-estar.

“A mulher vive uma luta diária para conquistar novos espaços na política, na economia, em cargos importantes do setor privado e, muitas vezes, precisa conciliar esse trabalho com funções no lar e na família. Porém, ela não deve deixar de lado o cuidado com ela mesma e, principalmente, com a sua saúde”, ressalta o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto.

O lançamento da campanha aconteceu ontem (4) no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O evento contou com a presença da secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. Ela aproveitou o espaço para compartilhar sua experiência e alertar sobre a importância de fazer exames preventivos.

“Desde que me tornei avó, minha vontade de cuidar de mim mesma e estar bem para viver muito tempo ao lado dos meus netos só aumentou. Então, todos os anos, eu reservo alguns dias para ir ao médico e fazer todos os exames necessários. A gente precisa se cuidar.”, afirma a secretária.

Para Fernanda, o mês de outubro é apenas simbólico e, na verdade, o cuidado com a saúde, seja da mulher ou do homem, deve acontecer durante todo o ano. “Além do cuidado médico, precisamos também manter a cabeça aberta, nos permitir mudanças e buscar atividades que nos tragam prazer. Tudo isso ajuda na qualidade de vida das pessoas”, lembra.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama, que surgiu em 1997 nos Estados Unidos. Desde então, são promovidas ações no mundo inteiro com o objetivo de conscientizar as pessoas em relação à prevenção por meio do diagnóstico precoce e o tratamento imediato, evitando mortes pela doença.

O câncer de mama é o de maior incidência na população feminina e uma das principais causas de mortes em mulheres no Brasil. Entretanto, quando detectado na fase inicial, as chances de cura são grandes. Dos casos diagnosticados precocemente, 95% evoluem para a cura com o tratamento adequado. Ao buscar um serviço de saúde, a equipe indicará quando e como realizar a mamografia.

“Queremos ampliar o olhar para essa questão e, consequentemente, aumentar a busca por exames preventivos no Paraná”, diz o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd. Em 2015, o Estado realizou 336 mil mamografias. O Paraná conta hoje com 144 mamógrafos em uso no Sistema Único de Saúde, distribuídos nas 22 Regionais de Saúde.

Saúde

A campanha também chama a atenção para a questão do câncer do colo de útero. O Instituto Nacional do Câncer estima 860 casos no Estado em 2016. “Queremos abordar todas as questões que dizem respeito à saúde da mulher. Por isso, também destacamos a necessidade de fazer exames preventivos de câncer de colo do útero”, fala Gevaerd.

O Estado garante a assistência necessária para a mulher paranaense. Os exames preventivos estão disponíveis o ano todo, gratuitamente, em toda a rede pública de Saúde. “É recomendado que a mulher procure uma Unidade de Saúde mais próxima da residência e marque uma consulta, mesmo sem estar doente”, complementa o superintendente.

A orientação é que os dois primeiros exames Papanicolaou, de prevenção do câncer do colo de útero, sejam feitos com o intervalo de um ano. Se os resultados forem normais, o preventivo poderá ser realizado a cada três anos. Gevaerd também incentiva a adoção de hábitos saudáveis como manter uma boa alimentação, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o tabagismo.

Palestras

Quem participou do evento pôde acompanhar as palestras ‘Câncer, compreender para se defender’, ministrada pelo mastologista e bioeticista do Piauí, Luiz Ayrton Santos Júnior, e ‘Câncer de mama, o papel de todos nós’, do mastologista de São Paulo, Carlos Alberto Ruiz.

Também estavam presentes no lançamento da campanha o presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, Luiz Ernesto Pujol; a conselheira Estadual de Saúde, Rosalina Batista; representando a vice-governadora do Paraná, Tânia Ribas; a vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Maria Cecília Gaetner Lacerda; Sônia Maria Dorneles, do Conselho Regional de Farmácia; Pedro Paulo da Silva, da Força Sindical do Paraná.

Material

Instituições interessadas podem solicitar folhetos e cartazes impressos da campanha. O material deve ser previamente reservado pelos telefones (41) 3330 4423 / 4424 e retirados no prédio central da Secretaria Estadual da Saúde (Rua Piquiri, 170, bairro Rebouças, em Curitiba), em horário comercial. A versão digital pode ser acessada pelo site www.saude.pr.gov.br

AEN

Clique nas fotos para ampliar