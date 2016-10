Núcleo Aeromais realiza exposição “A arte sob o olhar de uma criança”

Educação

A partir do dia 10 de outubro, quem passar pelo Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, encontrará trabalhos dos alunos da Escola Usina do Conhecimento. A exposição, organizada pela Professora Marcia Valéria Cotarelli Marostiga, traz obras realizadas durante as oficinas de arte e pintura ministradas pela professora.

Em comemoração ao Dia das Crianças, 12 de outubro, o Núcleo Aeromais pensou na ação com o intuito de explorar a criatividade infantil e desenvolver a coordenação motora e a sensibilidade das crianças. Os trabalhos vão desde retratos do espaço, passando pelo fundo do mar e a vida nas florestas. Todos eles possuem uma história, um contexto que estimula a capacidade criadora e a imaginação dos alunos.

No dia 14 de outubro os pintores mirins serão recepcionados pelos lojistas integrantes do Núcleo Aeromais, no saguão do aeroporto, das 9h às 10h30.

A exposição ficará no saguão do aeroporto de 10 a 17 de outubro. Mais informações: (43) 3338-0631.

Programa Empreender

O Núcleo Aeromais faz parte do Programa Empreender da ACIL, cuja proposta é unir empresários de um setor e tornar parceiros os que antes se viam como concorrentes. Na busca de solução para problemas comuns, todos saem ganhando.

O Empreender conta com 12 núcleos ativos: revendedores de gás, consultores empresariais, organizadores e assessores de eventos, e-commerce, profissionais de fotografia, foodtrucks, imobiliárias, audiovisual, Aeromais, farmácias de manipulação e nova Sergipe.

Asimp/ACIL