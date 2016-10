Luana Bandeira, do Caldeirão do Huck, e Karol Ka prestigiam esmalteria

Social

Luana Bandeira, do Caldeirão do Huck e as cantoras Karol Ka e Mira Callado, do The Voice Brasil, estão sempre ligadas nas últimas tendências e marcaram presença na Esmalteria Expaço Vila VIP- By Elegance Santé, no Rio de Janeiro, no último dia 27.

Sempre lindas, as beldades arrasaram ao posar no local e conheceram de pertinho cada detalhe da mais nova esmalteria.

Trazendo um novo conceito, o espaço promete ser mais um sucesso e anda atraindo muitas famosas, que não abrem mão de estarem com as unhas impecáveis.

Além da Esmalteria, as novidades da Elegance Santé não param por aí. O salão de beleza, que é considerado um dos mais conceituados, está de cara e espaço novo.

Fabiano de Abreu/Asimp

