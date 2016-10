Bianca Leão conta que não esta sendo nada fácil seus primeiros dias de experiência como mãe: “Passo o dia todo cansada, porém  muito feliz”

Social

Breno nasceu no último dia 23, pesando 3,505 Kg e medindo 52 cm. Bianca Leão deu á luz a seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Lucas Cohen, às 8h40 por meio de uma cesariana e, disse que gostaria de estar “menos dopada” para poder ter visto o momento em que seu filho saiu de sua barriga.

“Não consegui, foi tudo muito rápido”, disse a assistente de palco do programa "Tudo Pela Audiência" que já tinha uma vida pra lá de agitada, mas confessou que esta sendo muito mais cansativo ser mãe.

“O Breno acordar a cada hora para mamar na madrugada e o cansaço é enorme”, disse Bianca.

Mesmo não sabendo mais o que é dormir bem, a nova mamãe não cansa de dizer o quanto esta sendo gratificante a maternidade.

“É uma emoção maravilhosa, inenarrável não tem como explicar”, contou maravilhada.

E quando perguntamos sobre amamentação Bianca compartilhou conosco esse momento tão intimo entre mãe e filho e finalizou: “Eu choro todas às vezes de emoção quando vejo que estou cheia de leite para ele mamar. Passo o dia todo cansada, porém muito feliz”.

Vanessa Scarcella/Asimp