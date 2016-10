Gabi Castrovinci mostra seus animais de estimação em fotos na sua casa

Social

Primeira brasileira a participar do WWE, torneio de luta livre mais famoso dos Estados Unidos, a modelo fitness Gabi Castrovinci adora animais de estimação. Em um ensaio em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, a manager e executiva brasileira mostrou seu gato siamês chamado Kitty, seu gato branco da raça persa chamado Pluma e sua cadela Coco, da raça Boston Terrier.

"Achei o Kitty nas ruas de Curitiba, minha cidade natal. Ele estava abandonado junto com uma ninhada e me interessei por ele ser o mais terrível (risos). Liguei para uma instituição, que buscou o Kitty e a partir daí ele ficou com a minha mãe. Como ela mora sozinha no Brasil, ele ficou fazendo companhia para ela por sete anos. Agora o Kitty está morando comigo em Orlando graças aos cuidados da minha mãe em todo esse tempo", conta Gabi Castrovinci.

Nesse intervalo, a morena de 30 anos adotou o gato Pluma. "Ele é muito querido pelas pessoas e eu acho que ele é um cachorro até hoje (risos)".

Gabi tinha dois cães que ficaram com seu ex-marido e recentemente adotou Coco, cadela preta e branca que tem um olho azul e outro preto. "Ela era a menorzinha da ninhada e ninguém a queria. Então resolvi adotá-la".

"Adoro animais! Foi uma decisão fantástica adotar todos eles", exalta a modelo fitness e lutadora que também adotou um animal de rua no Brasil. Ela manda ração e arca com as despesas do bichinho todo mês mesmo morando nos Estados Unidos.

Fabiano de Abreu/Asimp