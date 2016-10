De volta ao time, Zé Rafael comenta vitória sobre o Bahia

Londrina E.C.

O meia alviceleste destacou o comportamento aguerrido da equipe que conquistou sua terceira vitória seguida na série B

Depois de cumprir suspensão automática contra o Oeste, o meio-campo do Londrina Esporte Clube (LEC), Zé Rafael, voltou a integrar o elenco alviceleste na vitória contra o Bahia pelo placar de 1 a 0 na noite de ontem, 4, no estádio do Café, em partida válida pela 29ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

"A gente sabia que enfrentaria uma grande equipe e que seria um jogo considerado de seis pontos. Nosso time se comportou bem, teve as chances mais claras e foi mais eficiente. A vitória foi importantíssima como todas as outras têm sido. Agora precisamos dar um passo de cada vez. Os jogos vão ficando mais difíceis. Nossa equipe está determinada e focada para obter outras vitórias", destacou o meia alviceleste autor dos dois gols do Tubarão na vitória contra o Vila Nova no estádio Serra Dourada, primeira vez que o LEC entrou no G4 da série B.

SE MANTER ENTRE OS 4 MELHORES

Para Zé Rafael, com a chegada do LEC ao G4, os adversários estão observando com mais atenção o alviceleste. " Agora todos têm observado o Londrina e sabem que onosso time tem qualidade. No início da competição não acreditavam e viram onde a equipe conseguiu chegar. Até o final da competição, o Londrina continuará evoluindo e buscando vitórias a cada rodada", destacou Zé Rafael.

CRESCIMENTO NO MOMENTO CERTO

O crescimento exponencial do LEC nas últimas rodadas dá confiança ao aguerrido elenco alviceleste para ir em busca de mais uma vitória na série B contra o Vasco.

"Nossa equipe é aguerrida, veio crescendo aos poucos, apresentando valores individuais e coletivos. Todos os atletas estão preparados e contra o Vasco temos total condição de ir lá e vencer o jogo, uma vez que nossa equipe tem feito grandes jogos fora de casa", complementou Zé Rafael.