Janaina Santucci revela querer ter mais filhos

Social

O verão já já está chegando, e Janaina Santucci, Atleta fitness de fisiculturismo, está mais empolgada do que nunca para a temporada. Disciplinada quando o assunto é exercício físico e boa forma, ela tem se dedicado à meta de estar mais sarada no fim do ano.

"Estou focada na dieta e treinos, me preparando para o verão 2017... Quero voltar a competir ano que vem, adorei a experiência não quero parar não."

Adepta de uma dieta bem regrada por causa de seu metabolismo acelerado, Janaina bate ponto na academia diariamente, mas não esquece os planos da família não. Inspire-se no foco da gata.

"Quero mais um, quero tentar uma menina, para forma um casal, mas o que vier menino vai ser o companheiro do Davi. Primeiro vem o casamento" - Explica ela, que posou para um ensaio fitness no qual mostra suas curvas e músculos definidos.

Janaina que ganhou o concurso Garota Nabba Rio Fitness 2015 na categoria wellness.

Fabiano de Abreu/Asimp