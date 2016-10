Aline Mineiro dispara: “Estou chegando aos 25 me sentindo como se estivesse completando 20 com experiência de 30”

Social

Considerada uma das panicats mais bonitas de todos os tempos, Aline Mineiro é adepta de um estilo de vida simples e saudável, o que além de fazer bem a sua saúde, também a ajuda a manter as belas curvas que chamam atenção na TV.

“O estilo de vida saudável me ajuda a chegar aos 25 anos com cabelo, pele e corpo saudáveis. Eu uso bem pouca maquiagem, porque, além de estragar minha pele e me encher de espinhas, ela tira a leveza e a suavidade dos meus traços. Estou chegando aos 25 me sentindo como se estivesse completando 20 com experiência de 30. Melhor que isso impossível”, diz Aline Mineiro.

Sucesso nas noites de domingo no programa “Pânico”, Aline também comemora a fase profissional e na vida pessoal: “Bem no profissional, pois estou trabalhando. bem financeiramente, na parte do amor e família. E claro 5 kg mais magra (risos), isso também me faz feliz.”

A modelo que foi um dos destaques da tv em 2015, fez um breve comparativo entre sua jornada profissional no ano passado e este ano, no qual seu sucesso tem sido ainda maior.

“O ano passado foi de muito trabalho e ralação. Este ano estou trabalhando, porém colhendo os frutos, sempre fiz o bem e trabalho pelo caminho justo. Então essa recompensa não me assusta (risos)”, finaliza a Panicat.

Vanessa Scarcella/Asimp

