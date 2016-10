Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, Gabi Miranda revela que psicólogo a ajudou contra a anorexia

Social

A atriz e modelo Gabi Miranda, que ficou conhecida por superar uma bulimia seguida de anorexia, comentou a história de Hannah Koestler, austríaca de 22 anos que chegou a pesar 30kg e quase morreu em razão da falta de nutrientes fundamentais aos seres humanos. Hannah chegou a ter constatada a falência de alguns órgãos e perdeu cabelo por causa da patologia diagnosticada em 2011, quando tinha 17 anos. Hoje curada, a austríaca faz sucesso nas redes sociais com postagens sobre sua rotina saudável.

"Graças a Deus não cheguei no mesmo estado que ela pois fui tratada com antecedência, senão teria ido para o mesmo caminho. Mesmo assim fiquei na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) correndo risco de vida pois perdi 20kg em um mês. A pessoa nunca fica totalmente curada, ela se estabiliza. É preciso cuidar da mente para não ter recaídas", afirma Gabi Miranda.

A morena revela que o acompanhamento com um psicanalista ou um psicólogo é fundamental. "Eu não fico sem esportes, assim não sinto a culpa quando como besteiras. Eu acredito que um acompanhamento com um psicanalista ou um psicólogo é fundamental. Até hoje, três anos depois, ainda faço pois os pensamentos vêm e é preciso aprender a lidar com eles. Eu tive diversas recaídas mas graças a Deus estou saudável", comemora a atriz e modelo de 26 anos.

Gabi Miranda já foi Musa da Porto da Pedra, Musa da Unidos do Peruche e atualmente é Musa da Bateria da vice-campeã do Carnaval 2016.

Fabiano de Abreu/Asimp

Clique nas fotos para ampliar