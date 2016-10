Londrinense Gabi Dezan esculpiu corpo de Fernanda Vasconcellos e hoje atende 250 pessoas por mês

Social

Gabi Dezan, conhecida como a "Life Coach das Estrelas" por ter esculpido o corpo de famosas como Fernanda Vasconcellos e Nívea Stelmann, atualmente atende cerca de 250 pessoas por mês e tem uma fila de espera com mais de mil pessoas sedentas por um corpo saudável e bonito.

"Sou formada em fisioterapia e educação física. Quando estava no último ano da segunda faculdade, a de educação física, me peguei pensando em como conseguiria fazer uma carteira de clientes quando me formasse. Pensei que meu corpo seria meu cartão de visita, mas tinha um corpo normal. Então pensei que precisaria mudar meu físico radicamente para que as pessoas de Londrina (PR), minha cidade, me vissem e pensassem: 'nossa o que ela fez para mudar tanto assim?'. Dessa forma as pessoas me procurariam e assim eu ofereceria meu trabalho de personal trainer", detalha Gabi.

Em janeiro de 2014, a morena ficou sabendo que em março haveria um campeonato em Curitiba para estreantes de fisiculturismo e ela pensou ser a oportunidade para mudar seu físico rapidamente. "Decidi então participar desse campeonato e pensei: 'Será só esse, mas será o bastante para subir num palco de biquíni com o corpo bom, fazer várias fotos e pronto. Terei meu marketing!'. Foi aí que algo inusitado aconteceu. Me classifiquei nesse campeonato que nunca pensei que seria possível afinal foram apenas 56 dias de preparação e assim me credenciei para disputar o campeonato estadual que aconteceria dois meses depois. Não queria dar sequência porque senti muito essa mudança radical de estilo de vida. Dieta e treino de segunda a segunda não é para qualquer um, mas meu marido não me deixou parar. Eu acabei indo para o campeonato paranaense e venci! Não só venci minha categoria como venci o overall da noite (espécie de campeã absoluta) e com isso me classifiquei para o campeonato brasileiro que seria uma semana depois", orgulha-se Gabi Dezan.

A morena conquistou ainda o brasileiro também como overall da noite e se classificou para o mundial. "Comecei então a pegar gosto pelo esporte, me sentia cada dia mais desafiada e motivada. Normalmente um atleta leva anos para conseguir pisar em um palco internacional. Eu levei 4 meses e isso me fez ver que eu era muito mais capaz do que pensei. Não desisti e fui para a Irlanda do Norte entre as 23 melhores atletas do mundo e fiquei no top 6 em quinto lugar. Ali me tornava uma atleta internacional que não precisaria mais competir estadual ou nacional. Foi um feito histórico. Voltei da Europa e pensei: 'Se em 4 meses me tornei uma atleta internacional, imagina o que posso fazer em um ano?'. E decidi naquele junho 2014 que no ano seguinte eu voltaria para o mundial para ser a campeã. Ali mesmo comecei a preparação e como já estava classificada para o mundial seguinte, não precisei me desgastar com outros campeonatos. Foi um ano dedicado a essa preparação e em junho de 2015, em Malta, eu me tornei a campeã mundial de fisiculturismo na minha categoria. Foi neste momento que a minha vida mudou da água para o vinho".

Gabi conta que começou a ser procurada por pessoas ao redor do mundo e decidiu abrir uma consultoria esportiva online. "Eu e meu marido começamos a passar planilhas de treinos para pessoas do mundo todo. E nesse tempo ele ingressou num curso de nutrição nos EUA. Como já estávamos trabalhando 100% do tempo em casa, decidimos então nos mudarmos para os Estados Unidos e finalizarmos o curso. Aí foi o boom que faltava. Em menos de 4 meses morando nos EUA com visto de estudante descobri que por ser uma campeã mundial eu poderia fazer pedido de Green Card e em menos de dez dias estava com ele nas mãos. Fixei residencia aqui nos Estados Unidos, abri empresa e firmamos nossas consultorias esportivas".

Gabi Dezan atualmente atende cerca de 250 pessoas por mês. "Tenho uma fila de espera com mais de mil pessoas aguardando para fazer nosso programa. Minha mãe, irmãs, cunhado e tia trabalham comigo. Como meu técnico diz: 'Minha carreira é uma trajetória meteórica'". A morena tem 29 anos, pesa 65kg e tem 1,62m.

