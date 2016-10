Gracyanne Barbosa, atual capa da revista Suplementação revela seu segredo

Social

Gracyanne Barbosa é a atual capa da revista Suplementação, uma das principais revistas fitness do país, que terá como a próxima capa já em Outubro, Bella Falconi.

A revista revelou na integra a entrevista com Gracyanne Barbosa, confira: Suplementação: Conta sobre sua alimentação.

Gracyanne Barbosa: A minha alimentação não mudou. Os alimentos são os mesmos de antes: aipim, batata doce, clara de ovo e frango, mas os horários mudaram. Devido aos bons profissionais, hoje em dia eu consigo ter uma resposta melhor e vou melhorando a cada dia.

Suplementação: Você deve ter uma vida bastante agitada, como faz para se alimentar em suas viagens?

Gracyanne Barbosa: Há 18 anos eu já andava com minha comida na bolsa e no avião, embaladas em saquinhos de mercado, então hoje ninguém se surpreende quando eu tiro uma marmita da bolsa e começo a comer, em qualquer lugar. Eu carrego frango e batata doce, mas não levo peixe por que não gosto dele frio. Nas viagens eu sempre levo alguma coisa que não preciso esquentar, para facilitar ainda mais!

Suplementação: Você faz uso de suplementos?

Gracyanne Barborsa: Os suplementos me ajudam muito. Quando eu comecei a malhar eu não tomava por falta de conhecimento, por falta de grana, mas depois que tive acesso, realmente percebi que ajuda bastante, muda uma vida. Eu não fico sem glutamina, por exemplo, pois ela melhora muito a imunidade. Às vezes fico sem dormir por quatro noites ou enfrento mudança temperatura, indo do Nordeste com 40°C, para o Sul com 10°C, aí entra a glutamina que me ajuda muito. Se pudesse escolher, ela seria meu primeiro suplemento”, afirma a gata que também não fica sem proteína.

O legal é que contagia, eu não falo nada, mas as pessoas agem, se animam. Uma amiga emagreceu 70kg, minha mãe nunca malhou e hoje malha. O Belo emagreceu 24kg”.

Quando estou fora de casa vou para academias diferentes, mas é difícil, pois preciso me adaptar ao ambiente, tem assédio dos fãs e faço questão de atender cada um; jamais vou deixar de tirar uma foto. Por isso eu treino sem folga quando posso, para não prejudicar os outros dias. A grande verdade é que quando eu tenho tempo, treino à noite, de madrugada, a hora que for”.

