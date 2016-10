De fora do balé do Faustão, Fernanda D´avila faz mais sucesso como dançarina

Social

É isso mesmo, Fernanda D'avila parece fazer mais sucesso como dançarina agora que largou o programa Domingão do Faustão, onde fazia parte do conhecido balé do Faustão como dançarina e também apresentava publicidade. O vídeo de Fernanda dançando o famoso "Bumbum Granada' dos Mcs Zaac & Jerry, já chegaram a 30 milhões de visualizações, fora os outros clipes que ela fez que bateram o recorde de muitos dançarinos que publicam no Youtube.

"Eu amo a música, adoro dançar, nos meus ensaios, sempre ouço música, fica um ambiente divertido e animado. Trabalhar se divertindo é muito melhor." Conta Fernanda D'avila.

Confira o vídeo que Fernanda D'avila fez em homenagem a seu amigo Leo Santana

https://www.youtube.com/watch?v=HlNVikbrpTg&feature=youtu.be

Fabiano de Abreu/Asimp