Verdadeira "Índia Fitness", Yasmin Castrillon revela que se inspira em Sue Lasmar

Social

A modelo Yasmin Castrillon, que é considerada a verdadeira "Índia Fitness" por ter nascido em Manaus e ser bisneta de uma índia da tribo Parintintins, revela que Sue Lasmar é sua maior inspiração no universo fitness.

"A musa fitness famosa que me inspiro é a Sue Lasmar. Ela é demais! Eu era uma iniciante quando eu vi um antes e depois da Sue. Fiquei surpresa e a partir daí comecei a levar mais a sério a malhação. Decidi mudar meu estilo de vida radicalmente", conta Yasmin.

A "Índia Fitness" apresenta curvas impressionantes: 95cm de busto, 70cm de cintura e 100cm de glúteo distribuídos em 1,70 m de altura. E quem diria que Sue Lasmar tem grande parcela nas conquistas de Yasmin?

"A imagem dela me cativou. Tentei seguir à risca as dicas dela, que me inspira total só com a sua imagem", ressalta a morena, que manda um recado para Sue Lasmar: "Quando eu crescer quero ser como você! Nem te conheço pessoalmente mais posso sentir a energia incrível que você passa. Espero um dia poder dizer pessoalmente! Recado de uma fã".

Sue Lasmar respondeu a Yasmin dizendo que a acha linda e agradece os elogios.

"Eu fiz um ensaio de índia a pedidos aqui nos Estados Unidos e repercutiu bastante no país, mas não posso disputar com uma índia de verdade né? Agradeço o carinho, vi as fotos da Yasmin, linda ela, merece toda atenção." Diz Sue Lasmar.

A morena que mora em João Pessoa, na Paraíba, nasceu em Manaus, no Amazonas, e é bisneta de uma índia da tribo Parintintins. "As pessoas me chamam de 'Índia Fitness' na academia e os amigos também. Vi que saíram nas redes sociais algumas índias fitness, mas não sei. 'Índia Fitness' que não malha não rola, né?!", provoca Yasmin Castrillon.

Fabiano de Abreu/Asimp

Clique nas fotos para ampliar