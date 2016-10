Campanha Nacional de Multivacinação imuniza mais de 7 mil crianças em Londrina

Saúde

Até agora, foram aplicadas 12.372 doses de 14 tipos de vacinas; doses estão disponíveis na rede municipal

Cerca de 7.100 crian ças compareceram às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para tomar algum tipo de vacina atrasada durante a Campanha Nacional de Multivacinação em Londrina, realizada entre os dias 19 e 30 de outubro. No período da campanha, foram aplicadas 12.372 doses das 14 vacinas disponibilizadas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira (5).Os dados definitivos serão divulgados nos próximos dias.

No período da campanha, foram disponibilizadas doses das vacinas para hepatite A, VIP, meningocócica C, rotavírus, HPV, pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, dupla adulto, DTP, tríplice viral e VOP (poliomielite). A quantidade total, de 12.372 doses aplicadas, perfaz uma média de quase duas vacinas atrasadas por pessoa.

A maior parte do público vacinado é de crianças menores de cinco anos de idade. A multivacinação pretende resgatar os possíveis atrasos das vacinas recomendadas para cada faixa etária. Durante a campanha, foram vacinadas crianças de zero a menores de 5 anos, e de 9 a menores de 15 anos.

A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Maria Fátima Tomimatsu, disse que a Campanha Nacional de Multivacinação incentiva as pessoas a levarem seus filhos para tomar as vacinas necessárias, permitindo, assim, que sejam captadas o máximo possível de crianças com atraso em suas carteiras de vacina. “É importante ressaltar que todas as vacinas oferecidas durante a campanha estão disponíveis regularmente no Sistema Municipal de Saúde de Londrina”, completou.

