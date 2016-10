Cultura atende interessados em inscrever projetos no Promic

Cultura

Até 20 de outubro, estão agendadas várias datas para orientação aos proponentes de projetos culturais nos editais do programa

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) realiza, até o final de outubro, diversas atividades de atendimento e orientação a produtores culturais e interessados em apresentar projetos nos editais do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Para participar, não é necessário fazer inscrição, basta comparecer ao local nos horários estabelecidos (ver cronograma abaixo).

De acordo com a diretora de Incentivo à Cultura da SMC, Sonia Regina Aparecido, a equipe técnica da Secretaria de Cultura estará à disposição dos proponentes de projetos e irá fazer um atendimento com abordagens individuais para tirar dúvidas a respeito dos editais e seus conteúdos. “Nos encontros, serão dadas aos interessados orientações diversas, conforme a necessidade de cada pessoa, abordando assuntos relativos aos editais e informações sobre a documentação necessária para a inscrição, preenchimento de formulários, itens e justificativas”, informou.

Nesta quinta-feira (6), a reunião será das 14 às 16 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Praça Primeiro de Maio, 110. Especificamente nesta atividade, também estão convidados a participar representantes de outras políticas públicas do Município que se interessam em receber projetos culturais.

O objetivo é que os proponentes de projetos culturais possam conhecer melhor a realidade de políticas municipais diversas, como as voltadas para as áreas de educação, assistência social, mulher, idoso, entre outras. Dessa forma, há uma visão ampliada sobre quais espaços da cidade podem ser utilizados e qual é o perfil do público atendido por cada uma das pastas.

Na sexta-feira (7), a reunião será das 10 às 15 horas, na sala da Diretoria de Incentivo à Cultura da SMC, localizada na sede da secretaria. As orientações são abertas aos proponentes em geral.

Editais abertos – A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para dois editais do Promic. O Edital de Projetos Culturais Estratégicos, edital nº 001/16, tem inscrições até o dia 14 de outubro. Já para o Edital de Projetos Culturais Independentes, edital nº 002/16, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de outubro. Os editais completos e todas as informações estão disponíveis no endereço www.londrina.pr.gov.br/cultura/promic - acessar no menu a opção Promic, depois clicar em Editais.

As inscrições podem ser efetuadas na Secretaria Municipal de Cultura, Praça Primeiro de Maio, 110, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

Os projetos selecionados deverão ser executados entre fevereiro e dezembro de 2017, e poderão realizar diversas atividades culturais no município de Londrina.

Confira o cronograma dos atendimentos

Data Horário Local Grupos 03/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 04/10 14h – 16h30 Auditório – SMC Aberto aos proponentes em geral -Breve apresentação dos editais publicados -Oficina sobre Elaboração de Projetos Culturais com Valdir Grandini 05/10 19h – 21:30h Auditório – SMC Aberto aos proponentes em geral -Breve apresentação dos editais publicados -Oficina sobre Elaboração de Projetos Culturais com Valdir Grandini 06/10 14h – 16h Auditório – SMC Aberto aos proponentes em geral. Convidados representantes das outras políticas públicas do Município que se interessam em receber projetos culturais 07/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 10/10 09h – 11h Auditório – SMC Aberto aos proponentes em geral. Convidados representantes dos Distritos que se interessam em inscrever ou receber projetos culturais 11/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 13/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 17/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 18/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 19/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral 20/10 10h – 15h Sala da Diretoria de Incentivo à Cultura – SMC Aberto aos proponentes em geral

