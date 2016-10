Ídolo do futebol europeu, ex-LEC volta a Londrina e cria serviço voltado a atletas

Esportes

Ex-zagueiro usa toda sua experiência para ajudar na formação de uma nova geração de estrelas do futebol

Para se destacar e ter uma carreira de sucesso no mundo da bola não basta apenas ter talento, é preciso também desenvolver habilidades, capacidade física, atitudes, estilo de vida e conceitos. São estes os pilares que vão nortear o desempenho e caracterizar um jogador de futebol completo.

Determinado a dividir suas experiências com as novas gerações, o ex-zagueiro e ídolo do futebol europeu, Emilson Cribari, criou em Londrina (PR) a C25, uma empresa focada na descoberta, desenvolvimento e agenciamento de atletas.

Para promover a formação integral do atleta, o ex-jogador desenvolveu o C25 SOCCER COACHING, um processo estruturado para desenvolver potencialidades da vida profissional e pessoal do atleta. A dinâmica do processo ocorre por meio de sessões com atividades diversas, que asseguram o progresso desejado.

“Buscamos proporcionar aos jogadores as melhores oportunidades e, aos clubes, atletas com uma formação tática, física e psicológica capazes de fazer a diferença”, diz o criador da C25, que tem parceria com agentes e clubes renomado sem países como Canadá, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Itália, China, Japão, Arábia Saudita e Austrália.

Para a categoria de base o objetivo principal é avaliar o perfil do atleta a fim de verificar suas principais competências e estabelecer os próximos passos rumo a uma carreira. Já para profissionais, a C25 oferece um serviço de orientação que visa suprir diferentes necessidades dos atletas. “Muitos profissionais precisam conversar de forma estruturada, confidencial e embasada sobre sua trajetória nos campos e não encontram respaldo para isso. Têm dúvidas sobre que tipos de formação devem buscar, não sabem como conduzir uma conversa com o treinador, uma negociação com um clube interessado ou sobre como se comportar diante da imprensa. Para atender a essas demandas pontuais, oferecemos um serviço de orientação que é fundamental direcionar a conduta e carreira do atleta”, explica Emilson.

Em Londrina, a sede da C25 consiste em um espaço reservado e motivador – que mais lembra um ‘museu do futebol’. A ideia é estimular os participantes do programa desde a chegada.

Carreira internacional

Nascido em 1980, em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, Emilson revelou-se um apaixonado por futebol. Aos cinco anos já se dedicava ao futebol de rua. Aos sete começou a frequentar a Escolinha de Futebol da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e aos 11 passou a integrar as categorias mirim e infantil da UEL. Aos 14 iniciou sua carreira no Londrina Esporte Clube (LEC), pelo qual disputou campeonatos locais, nacionais e sul-americanos.

Em 1998 fez teste no Empoli, na Itália, e assinou com o clube. Em sua primeira temporada na Europa conquistou o Campeonato Italiano Sub-20. Permaneceu no Empoli até 2004, quando foi para o Udinese. Emprestado ao Lazio acabou ficando por cinco temporadas, nas quais conquistou títulos e disputou as principais ligas europeias, como a Champion's League e Europa League.

Em 2007 fraturou a face durante uma partida e teve que usar uma máscara especial para continuar na disputa da Champion's League. Foi aclamado pela torcida, que o chamou de Herói da Máscara. Em 2010 também atuou no Siena e no Napoli.

Na temporada de 2011 voltou ao Brasil e jogou no Cruzeiro. Em 2012 voltou ao futebol europeu pelo Rangers, o mais tradicional time da Escócia, pelo qual jogou por duas temporadas. Em 2014 retornou ao Brasil e iniciou a estratégia de um novo negócio no futebol: nascia a C25. Saiba mais no Site: www.c25soccertalent.com

Heloísa Prado/Asimp

