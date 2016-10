Fiéis participam de evento com padre Marcelo Rossi no Ibirapuera

Religião

O “Canção Nova Abraça São Paulo” terá a presença do Cardeal Dom Odilo Scherer

A Canção Nova realiza anualmente na capital paulista o “Canção Nova Abraça São Paulo”. A edição deste ano será dia 9 de outubro de 2016, no Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361), com capacidade para 11 mil pessoas. Padre Marcelo Rossi fará uma pregação às 11h50 e, em seguida, conduzirá a Adoração ao Santíssimo Sacramento.

O tema deste ano é: “Ele salva nossa vida da morte e nos coroa de bondade e misericórdia” (Salmo 102, 4). A programação começa às 7h30, com a oração do terço, e segue com as participações do fundador da Missão Mensagem Brasil, Eugênio Jorge, às 9h, e do Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, às 10h.

À tarde, os cantores Nando Mendes, da Diocese de Santo Amaro, e Ana Lúcia, da Comunidade Canção Nova, irão se apresentar, a partir das 14h20. A missa de encerramento do encontro será às 16h15.

Para o coordenador da missão Canção Nova em São Paulo, padre Adriano Zandoná, “é muito gratificante termos a oportunidade de expressar nossa fé num grande evento no Ibirapuera, poder anunciar o evangelho e fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso convido todos os paulistanos a fazerem essa experiência e receber o 'abraço' de Deus”.

A entrada é 1Kg de alimento não perecível. Os postos autorizados para a troca do ingresso estão disponíveis no blog.cancaonova.com/saopaulo/iii-cancao-nova-abraca-sao-paulo/. As pessoas que não conseguirem retirar a pulseira com antecedência, poderão fazer a troca no dia, no ginásio, a partir das 7h.

Asimp/Canção Nova