Turismo tem novo ministro

Marx Beltrão assumiu a Pasta, ontem (5) em solenidade com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto

Com um discurso ressaltando a importância da inclusão do Turismo na agenda econômica do país e o compromisso de manter o diálogo aberto com o trade turístico e o Congresso Nacional, o deputado federal Marx Beltrão (PMDB/AL) tomou posse ontem (05) como novo ministro do Turismo. A nomeação feita pelo presidente da República, Michel Temer, foi publicada no Diário Oficial da União na edição desta quarta.

Beltrão assume a titularidade da vaga que vinha sendo ocupada interinamente pelo Secretário Executivo do Ministério do Turismo, Alberto Alves. Durante a cerimônia de posse, realizada no Palácio do Planalto, o ministro sinalizou para algumas questões estratégicas para o setor como a criação das Áreas Especiais de Interesse Turístico (AEITs), a isenção de vistos para facilitação de entrada de turistas estrangeiros, ações de qualificação e ampliação do orçamento da Pasta para o desenvolvimento de ações de fortalecimento do setor.

Vamos mapear as prioridades, as cidades-chave em cada região para solucionar os pontos mais urgentes. Meu objetivo é desenvolver o turismo, setor que considero estratégico e fundamental para impulsionar a economia", assegurou o ministro. “Hoje, o turismo emprega 3,2 milhões de pessoas e meu compromisso como gestor será de manter o diálogo permanente com o trade e os parlamentares”, complementou.

Ainda durante seu discurso, Marx Beltrão reforçou que sua gestão à frente do Ministério do Turismo contará com três premissas: gestão eficiente, busca pelo diálogo e compromisso com a inovação. O ministro também abordou a importância de transformar as riquezas naturais e culturais do país em oportunidades para a população, por meio do turismo, além de ampliar o número de viajantes domésticos.

O presidente Michel Temer reforçou a importância do Turismo para a economia brasileira e agradeceu o trabalho desenvolvido pelo secretário-executivo da Pasta, Alberto Alves, durante o período que esteve à frente do Ministério. “Ao anunciar seu programa de turismo, Marx Beltrão também tem os olhos voltado para a geração de emprego e esse governo pensa fundamentalmente na visão do emprego”, disse. “Quero aqui agradecer ao Alberto Alves que prestou extraordinário serviço ao Brasil, como ministro interino, pela maneira muito positiva e firme como conduziu o turismo”, concluiu.

Em seu encerramento, o ministro Marx Beltrão relembrou o sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e afirmou que este é o momento de fortalecer o setor no Brasil. “Queremos o protagonismo do Turismo por meio dos legados dos grandes eventos que sediamos como a Copa do Mundo e a Olimpíada para incrementar o setor no país e fazer com que seja visto como uma questão de estado”, finalizou.

Marx Beltrão deixa a Câmara dos Deputados, onde exercia o mandato parlamentar pelo estado de Alagoas desde 2015. Ele é advogado, filiado ao PMDB e iniciou a carreira política no município de Coruripe (AL), onde foi prefeito por dois mandatos consecutivos (2005-2008 e 2009-2012).

