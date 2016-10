Município realiza solenidade alusiva ao Outubro Rosa

Londrina

Objetivo é dar visibilidade à campanha de prevenção ao câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce

Hoje a partir dàs 15 horas, as secretarias municipais de Políticas para as Mulheres e de Saúde e a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Londrina realizam uma solenidade alusiva ao Outubro Rosa. Será na Câmara Municipal de Londrina, na rua Governador Parigot de Souza, 145.

Segundo a secretária municipal de Política para as Mulheres, Nancy Kemmer, o objetivo da ação é dar visibilidade à campanha de prevenção ao câncer de mama, realizada no Município, e a importância do diagnóstico precoce. Além de Nancy, estarão presentes o secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin, a coordenadora da Saúde da Mulher do Município, Priscila Colmiran, representantes da Associação Nós do Poder Rosa, Hospital do Câncer, entre outros movimentos de mulheres de Londrina.

Haverá duas apresentações musicais, do Coral Toque de Amor, composto por mulheres que passaram ou estão passando pelo câncer de mama, e do Grupo Black Divas, que cantará a música oficial da Campanha Outubro Rosa 2016.

N.com