Ginasta representa Paraná em Jogos Escolares da Juventude e conquista ouro

Esportes

Competição reuniu cerca de 4 mil atletas, de 12 a 14 anos

A ginasta Amanda Santos, que integra a equipe juvenil de ginástica rítmica da Unopar de Londrina, conquistou, com a equipe paranaense de GR, a medalha de ouro dos Jogos Escolares da Juventude 2016, competição promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em João Pessoa, Paraíba.

O evento reuniu cerca de quatro mil atletas, de 12 a 14 anos. A equipe do Paraná totalizou 63.600 pontos contra 61.650 da equipe de Santa Catarina, que conquistou o segundo lugar, e 57.600 pontos, da equipe de Espírito Santo, que levou a medalha de bronze.

O grupo foi treinado por Ana Paula Scheffer, profissional de Cascavel, e contou com as ginastas Lucyelenn Zanchettin e Samara Arcala Sibin e Geane da Costa Silva de Toledo. Amanda, que já é campeã sul-americana da categoria infantil, segue agora com seus treinamentos para o Campeonato Nacional Juvenil, que acontece em novembro em Aracaju. Durante a nova empreitada, a atleta será acompanhada por sua treinadora, Virginia Nobre.

Asimp/Unopar