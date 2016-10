Encontro Vozes da Primavera vai reunir coros da terceira idade

Diversão e Cultura

A UEL, o Coro Tempos Dourados da Divisão de Música da Casa de Cultura e o SESC Londrina promovem no próximo sábado (8), a partir das 15 horas, o I Encontro de Coros Vozes da Primavera. Com entrada gratuita, o evento é aberto ao público a partir das 18 horas.

O evento promoverá uma mostra coral/ vocal, não competitiva, de grupos de terceira idade, com o objetivo de promover o intercâmbio, a socialização e a valorização da arte nesta faixa etária. Os integrantes dos Coros poderão participar de ações integrativas, oficina de voz e também de um ensaio de uma música para que todos os coros inscritos possam cantar juntos no final do encontro. A expectativa é a realização de uma grande apresentação.

Os grupos que irão participar são: Coro Feliz Idade das farmácias Vale Verde, com regência de José Mário Tomal, Tempos Dourados da UEL, regido por Regina Balan, Grupo de canto Heimatklänge, sob regência de Denis Camargo e Grupo de cantoria SESC Londrina, com a regência de Angela Araújo e Celi Silva.

O repertório conta com músicas brasileiras - "Cantores do Rádio", "Maria, Maria", "Eu só quero um xodó", "Amanhecer" e "Caçador de Mim", entre outras.

Mais informações com Regina Balan pelo telefone (43) 3322- 5224 (Casa de Cultura).

Serviço

I Encontro de Coros Vozes da Primavera (entrada gratuita)

Data: sábado, dia 08, a partir das 18 horas.

Local: SESC Londrina (Rua Fernando de Noronha, 264)

Agência UEL