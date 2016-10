Prêmio reconhece trabalhos nas áreas de tecnologia e comunicação

Notícias Gerais

O Prêmio Sercomtel de Inovação 2016 está com inscrições abertas para trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) ou Monografias com foco em Tecnologia da Informação e Comunicação. Estudantes de todos os cursos de Instituições de Ensino Superior do Paraná, formandos em 2016 e graduados entre 2013 e 2015, podem participar. As inscrições podem ser feitas até 4 de novembro, no site premiosercomtelinovacao.

O Prêmio tem a finalidade de estimular a pesquisa na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica e de aplicabilidade. Poderão concorrer trabalhos individuais e em grupos de até cinco pessoas.

Prêmio - São R$ 24 mil em Prêmios. O valor de R$ 7 mil para primeiro colocado, R$ 5 mil para o segundo, e o terceiro, R$ 3 mil, inclusos os orientadores de trabalho. A entrega da premiação será no dia 2 de dezembro, às 19h30, no Buffet Laguna, em Cambé.

O Prêmio Sercomtel de Inovação 2016 é realizado pelo Sindicato da Indústria da Tecnologia da Informação do Paraná (SINFOR-PR), e a Sercomtel Participações S.A. O regulamento e demais informações estão disponíveis no site premiosercomtelinovacao.

Agência UEL