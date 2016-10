Londrina é a terceira cidade mais acolhedora do país

Londrina

Pesquisa de agência de viagens online selecionou 20 cidades apontadas em pesquisa

Londrina está entre as 20 cidades mais amigáveis para se viajar do Brasil. Ela aparece em terceiro lugar no ranking da pesquisa divulgada pela Expedia Brasil,na última terça feira.

A Expedia é uma empresa americana e uma das maiores agências de viagens online do mundo (https://viajando.expedia.com.br/20-cidades-mais-amigaveis-do-brasil/).Na pesquisa reuniram as 20 cidades mais acolhedoras do país, com base em comentários dos usuários da agência. A Expedia considerou o conforto hoteleiro, destacando os motivos para a visita como hospitalidade, comodidade e tranqüilidade. A pontuação mais alta entre as cidades pesquisadas foi de 4.76 de um total de 5 e a última (20ª) obteve uma pontuação de 4.13, de 5. Londrina obteve a pontuação de 4.59.

O texto que o site da Expedia traz sobre Londrina é: “Moderna e em constante desenvolvimento, a maior cidade do norte do Paraná ganha pontos com a excelência na prestação de serviços e sua hospitalidade. Destaque para o importante festival internacional de teatro que acontece todos os anos em junho; e as atrações da Rota do Café – roteiro que percorre museus, restaurantes e fazendas históricas, incluindo a Vinícola Casa Müller e sua produção de vinhos coloniais artesanais”.

“Este é um resultado de um trabalho árduo do Convention em parceria com o trade turístico londrinense, em especial a rede hoteleira e gastronômica local. Sempre digo, que possuímos um ativo natural poderoso. Um patrimônio valioso: o povo londrinense. Nossa gente é surpreendentemente receptiva, calorosa, prestativa e solidária.Recebemos a todos de braços abertos, com em nosso Hino”, disse Reinaldo Junior, presidente do Londrina Convention Bureau.

As 20 cidades selecionadas em ordem de colocação são: Ouro Presto (MG); Olímpia (SP), Londrina (PR); Bauru (SP); Santo André (SP); Itajaí (SC); Gramado (RS); Poços de Caldas (MG); Vitória (ES); Blumenau (SC); São José dos Campos (SP); Tibau do Sul (RN); Cuiabá (MT); São Paulo (SP); Ribeirão Preto (SP); Lagoa Santa (MG); Juiz de Fora (MG); Rio de Janeiro (RJ); Florianópolis (SC) e Arraial do Cabo (RJ).

Para Arnaldo Falanca, executivo do LCB, sermos apontados como um destino acolhedor por turistas de lazer, de eventos e de negócios é meio caminho andando para o crescimento deste segmento na cidade e região. Por outro lado, precisamos urgentemente de investimentos e melhorias em equipamentos turísticos (teatro municipal; moringão, estádios, centro de convenções, entre outros), nos cacifando e capacitando para recebermos eventos de porte e mais turistas em Londrina.

Assimp