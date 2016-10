Farmácias Nissei arrecadam em toda a rede brinquedos para crianças

Notícias Gerais

Cerca de cinco mil crianças receberão presentes; Brinquedos podem ser entregues até domingo

As Farmácias Nissei está com uma campanha de arrecadação de brinquedos em bom estado em todas as lojas da rede em comemoração ao Dia das Crianças. O objetivo é beneficiar mais de 60 instituições no Paraná, São Paulo e Santa Catarina levando presentes para cerca de cinco mil crianças carentes.

“A ideia é ser um intermediário entre aqueles que querem ajudar as crianças, mas muitas vezes não sabem como fazê-lo. Assim, beneficiamos milhares delas com a ajuda dos nossos clientes”, afirma Ana Flavia Rodrigues, gerente de marketing da Nissei.

Para doar, basta levar os brinquedos a qualquer uma das mais de 240 lojas da rede até o próximo domingo (09). Após esse período, cerca de 20 voluntários farão a triagem das doações para que as crianças recebam os presentes entre os dias 14 e 15 de outubro.

