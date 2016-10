ONU divulga trabalho da Sanepar sobre o uso de lodo na agricultura

Geral

O Programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), principal autoridade na definição da agenda ambiental mundial, divulgou como um bom exemplo a experiência de uso agrícola do lodo de esgoto no Paraná. O trabalho é desenvolvido pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) desde 2002 e atende produtores rurais que usam como adubo o lodo higienizado do tratamento de esgoto em diversos tipos de plantações e também em áreas de reflorestamento.



“É uma honra para a Sanepar participar dessa publicação. Sabemos que destinar o lodo gerado no tratamento de esgoto para um aterro não é a melhor solução. Por isso, a Sanepar se empenhou e se empenha sempre em utilizar alternativas que tornem seus processos e serviços cada vez mais eficientes, econômicos e sustentáveis”, diz o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.



A publicação que cita a Sanepar se chama “Saneamento, gestão de águas residuárias e sustentabilidade: do descarte de resíduos para valorização de recursos” (em inglês: "Sanitation, wastewater management and sustainability: from waste disposal to resource recovery”).



A obra apresenta algumas das últimas novidades sobre como fazer saneamento e gestão de águas residuárias (esgoto) de forma mais sustentável e mais ampla. Ali são citadas boas experiências que tratam da gestão de recursos, de maneira a utilizar adequadamente valiosos recursos disponíveis para usos produtivos que promovam, de forma sustentável, o bem-estar humano. O livro está disponível para download no link: www.unep.org/publications/



O PNUMA é a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. “Essa obra terá um grande alcance mundial e ficamos felizes que o trabalho da Sanepar possa ajudar outras regiões do mundo a aproveitarem de maneira ambientalmente correta o lodo de esgoto”, diz o presidente.



USO AGRÍCOLA - Os agricultores participantes do programa da Sanepar recebem orientação técnica sobre a aplicação do adubo alternativo. O lodo tratado já foi destinado para aplicação nos cultivos de adubação verde, amora, azevém, café, cana, cevada, citrus, feijão, milho, soja, implantação de grama e reflorestamentos de eucalipto e pinus. São ótimos os resultados apresentados em todas essas culturas, com melhorias nos índices de aumento de produtividade de 20 a 60%.



“A utilização agrícola do lodo de esgoto segue os critérios e procedimentos estabelecidos em normatizações nacionais e estaduais. Higienizado por processo de estabilização alcalina prolongada, o lodo tratado pode atuar como um corretivo de acidez do solo, o que representa ótima economia para os agricultores”, explica a engenheira agrônoma da Sanepar, Simone Bittencourt.



A Sanepar opera 234 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) no Paraná, atendendo mais de 7 milhões de pessoas com coleta e tratamento de esgoto. Por ano, a quantidade de lodo de esgoto produzida, em matéria seca, é de cerca de 20 mil toneladas, sendo que aproximadamente 50% são destinados para o programa agrícola.



Agricultores de qualquer região do Paraná interessados em participar ou conhecer o programa podem entrar em contato com a Sanepar pelos telefones: (41) 3330-3208 ou (41) 3330-3632.

AEN