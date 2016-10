Inscrições para os Exames do EJA Online terminam nesta quinta

Educação

As inscrições para os Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online para o Ensino Médio terminam nesta quinta-feira (06). Elas são gratuitas e podem ser feitas até às 21 horas em qualquer estabelecimento de ensino credenciado da rede estadual.



Os exames da EJA Online são uma oportunidade para qualquer pessoa que não concluiu seus estudos na idade certa. Os interessados fazem provas objetivas e uma redação, e caso sejam aprovados em todas as disciplinas, recebem um certificado de conclusão da Secretaria da Educação do Paraná.



O edital n.º 51/2016, a relação de escolas credenciadas e os conteúdos dos exames, além de outras informações importantes, estão disponíveis na página:www.educacao.pr.gov.br/eja



Nesta etapa serão aplicadas provas para o Ensino Médio nas disciplinas de Física, Biologia, Sociologia, Química, Geografia e Filosofia.



Para fazer a inscrição basta apresentar o original e uma fotocópia de documento de identificação, e possuir 18 anos completos. As provas são aplicadas em laboratórios de informática das escolas estaduais.



Caso o candidato não consiga a nota mínima em todas as disciplinas ou na redação, ele não recebe a certificação, mas pode solicitar uma Declaração de Proficiência e eliminar matérias em que obteve média para uma etapa futura dos Exames do EJA Online.



Os resultados também podem ser aproveitados para outras oportunidades de certificação, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



PROVAS - As provas acontecerão em quatro etapas distintas, de agosto a novembro deste ano. As duas etapas iniciais atenderam o ensino fundamental, as outras duas, o ensino médio, com a oferta de seis disciplinas em cada etapa. Elas são aplicadas ao longo do dia, com duas de manhã, duas à tarde e duas à noite.



Cada prova tem duração de 1h 30min, exceto por Língua Portuguesa, que também inclui uma redação e dura 2h. Elas são feitas em um computador para cada candidato, com 15 questões em cada prova, com quatro alternativas para cada questão, sendo uma delas a correta. Apenas a redação não será em um computador, mas em um cartão de redação impresso.



Os candidatos devem comparecer ao local das provas 30 minutos antes do seu início, portando o mesmo documento de identificação realizado no ato de inscrição. Para fazer a redação é permitido somente o uso de caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente.

AEN