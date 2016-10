Rolândia: 28º Oktoberfest começa nesta quinta-feira

Cidades

Rolândia sedia de 6 a 16 de outubro a 28º Oktoberfest, organizada pela Associação Cultural e Recreativa da Vila Oliveira (ACREVO) e que conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A festa será no Complexo Esportivo Emílio Gomes (Espaço Viva Viva), na Avenida Castro Alves 2116, Centro. A entrada é gratuita e o visitante terá muitas opções de diversão e alimentação.

O Presidente da ACREVO, Amilton “Neno” Claudino compareceu ao Gabinete do Prefeito Dr. Francisconi para entregar em mãos o convite oficial a toda a cidade e presenteou o Prefeito com uma camiseta da festa.

O Secretário de Cultura e Turismo Luiz Carlos Gardinal Berbel também esteve no encontro. O restaurante da Oktoberfest vai servir jantar com produtos com preços variados todas as noites do evento. O almoço será comercializado somente nos fins de semana e no feriado do dia 12.

Confira Programação:

Quinta-feira 6/10:

19h30

Concentração para o Desfile das Lanternas, na Praça da Igreja Matriz São José – Av. Presidente Bernardes – Centro

20h

Desfile das Lanternas, com dança de integração na Feira da Lua

21h

Abertura Oficial, no Coreto do Complexo Esportivo Emílio Gomes, seguida pelo Concurso da Rainha Mirim, no Espaço Viva Viva

Sexta-feira 7/10:

Restaurante e Concurso Rainha Mirim, com premiação da Rainha

21h30

Apresentação dos Grupos Folclóricos, categoria adulta

Sábado 8/10:

20h

Encontro de Grupos Folclóricos, no pavilhão 2

22h

Baile Germânico, pavilhão 2

Domingo 09/10

8h

Largada da Volta do Alemão, no Supermercado Locatelli

9h30

Concentração do Desfile Tradicional, na Av. Interv. Manoel Ribas, esquina dos Correios

10h

Saída do Desfile Tradicional na Av. Interv. Manoel Ribas

15h

Concurso Guaraná em metro

16h

Abertura do restaurante e apresentação dos grupos folclóricos, categoria infantil e adulta

17h30

Concurso Lenhador e eliminatória do Chopp em metro

Segunda-feira 10/10:

20h

Abertura do restaurante e Apresentação do Volkstanzgruppe Weisser Schwan

Terça-feira 11/10:

20h

Abertura do restaurante e Apresentação do grupo Rotkappen

Quarta-feira 12/10:

15h

Concurso Guaraná em metro

16h

Abertura do restaurante, programação especial para as crianças e apresentação dos grupos folclóricos, categoria infantil e adulto

17h30

Eliminatória do concurso do Chopp em metro

Quinta-feira 13/10:

20h

Apresentação do Volkstanzgruppe Weisser Schwan

Sexta-feira 14/10:

20h

Apresentação do grupo Rotkappen

Sábado 15/10:

20h

Apresentação dos grupos folclóricos, categoria adulto

21h

Eliminatória do Chopp em metro

22h

Baile Germânico, na quadra 2

Domingo 16/10:

15h

Concurso Guaraná em metro

16h

Apresentação dos grupos folclóricos, categoria infantil e adulto

17h30

Concurso Lenhador e Final do Chopp em metro.

Asimp/PMR