Rolândia: Ações de combate ao câncer de mama e ao câncer de útero no Outubro Rosa

Saúde

Durante o Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde promoverá ações de combate e prevenção ao câncer de mama e de colo uterino. Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Rolândia (ACIR), neste sábado, oito de outubro, das 9h às 13h, vai haver uma atividade na Praça Castelo Branco para divulgar os serviços ofertados pela Secretaria de Saúde.

Durante o evento, várias atividades serão desenvolvidas no local. A ação tem como objetivo também fomentar junto as empresas o estímulo de suas funcionários em aderir aos chamamentos de prevenção a essas doenças.

Nessa parceria, as empresas vão liberar as funcionárias em horário específico previamente marcado para realizar consultas e exames preventivos. Todas as UBS estarão envolvidas nos cuidados da saúde da mulher durante o “Outubro Rosa“. A Secretaria de Saúde firmou parceria também com as empresas JBS e Granjeiro e, desde então, estão sendo desenvolvidas atividades como palestras e exame preventivo junto as funcionárias.

NC/PMR