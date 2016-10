Agência da Sicredi União apoia eventos para mais de 300 crianças em Londrina

Londrina

A agência Tiradentes da cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP em Londrina está mobilizada para fazer 360 crianças mais felizes neste Dia das Crianças, em dois eventos especiais.

Nesta sexta-feira, dia 07, os 210 alunos da Escola Municipal Elias Kauam, no Jardim Novo Amparo, terão um dia de festividades, nos turnos matutino e vespertino - com atividades que incluem recreação, gincanas, lanche e presentes - patrocinadas pela agência e com a colaboração financeira de vários associados que também abraçaram a causa.

A escola Elias Kauam integra o programa de educação cooperativa “A União Faz a Vida”, desenvolvido pela Sicredi e encampado localmente pela agência Tiradentes. Segundo a coordenadora pedagógica da escola, Neide Lira da Cruz, a expectativa das crianças pelo dia festivo é grande. “Todos os anos buscamos trazer algo diferente. Teremos agora o Slackline, que promete ser a sensação entre as atividades”, acredita. O Slackline é um esporte sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite ao praticante andar e fazer manobras por cima.

Instituto União da Vitória

E na terça-feira, dia 11, a agência Tiradentes da Sicredi União, também com a parceria de vários associados, promove ainda um dia festivo com cachorro-quente, docinhos, cama elástica e muitas brincadeiras monitoradas para 150 crianças atendidas pelo Instituto União para a Vitória, do Jardim União da Vitória.

O evento será na Estância Cabral, que fica na região sul da cidade. A agência contratou toda a estrutura necessária e o local será utilizado sem custo, já que o espaço foi cedido para a festa pelo associado da agência, Walter Silva.

A gerente da agência Tiradentes, Carla Sonoda, explica que há cerca de dois meses os eventos vêm sendo planejados. Tanto no caso da festa para os alunos da Escola Municipal Elias Kauam, quanto no evento para as crianças do Instituto União para a Vitória, Carla destaca a colaboração dos associados que se juntaram à causa, além da importância da atuação positiva e do envolvimento da cooperativa de crédito na comunidade. “A organização desses eventos envolve toda a equipe da agência e associados e cada um faz o seu melhor em prol de uma causa, de levar alegria para essas crianças que são, em sua maioria, carentes”, afirma.

Asimp/Sicredi